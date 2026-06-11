Обморок водителя маршрутки привел к трагедии в Смоленске Один человек погиб, девять пострадали из-за ДТП с маршруткой в Смоленске

Водитель маршрутки потерял сознание и столкнулся с деревом в Смоленске, в результате ДТП погибла пассажирка, еще девять человек пострадали, сообщила в соцсетях пресс-служба УМВД по региону. По предварительным данным, около 14:40 водитель 1965 года рождения потерял сознание за рулем, после чего произошло самопроизвольное движение автобуса с последующим наездом на дерево.

По предварительной информации, сегодня около 14:40 водитель 1965 года рождения управлял маршрутным автобусом, двигаясь по улице Краснинское шоссе в сторону улицы Николаева, потерял сознание, после чего произошло самопроизвольное движение автобуса с последующим наездом на дерево. В результате ДТП один пассажир (женщина) погиб, девять пассажиров доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

ДТП с автобусом произошло вечером 10 июня в Ленинском районе Екатеринбурга на улице 8 Марта у дома № 17. По информации Паслера, автобус частного перевозчика столкнулся с легковой машиной, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов.

Ранее в Сети появились кадры с места аварии в центре Екатеринбурга. На записи видно, что ДТП произошло рядом с храмом на перекрестке. Судя по видео, участником аварии стала иномарка серого цвета, которая получила повреждения. На место выехали полиция и пожарная машина.