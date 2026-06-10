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10 июня 2026 в 20:30

Названа причина наезда на пешеходов в центре Екатеринбурга

Паслер: ДТП в Екатеринбурге произошло из-за столкновения автобуса с машиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Причиной аварии с автобусом в Екатеринбурге, где четыре человека погибли и четыре пострадали, стало столкновение автобуса с машиной, сообщил глава Свердловской области Денис Паслер в Telegram-канале. По словам губернатора, после этого автобус вылетел на тротуар и наехал на пешеходов.

Серьезное ДТП в Екатеринбурге. После столкновения с легковым автомобилем автобус частного перевозчика выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. <...> Семь бригад скорой помощи, включая реанимационные, оказывают помощь на месте, — написал губернатор.

Авария произошла в Ленинском районе на улице 8 Марта.

До этого в Сети появились кадры с места аварии в центре Екатеринбурга. На записи видно, что ДТП произошло рядом с храмом на перекрестке. Судя по видео, участником аварии стала иномарка серого цвета, которая получила повреждения. На место выехали полиция и пожарная машина.

Ранее легковой автомобиль на полной скорости протаранил здание депо пожарной части в Грозном. Двое сотрудников МЧС погибли на месте.

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