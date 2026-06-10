Автомобиль протаранил пожарное депо и задавил двух сотрудников МЧС В Грозном автомобиль протаранил пожарное депо и задавил двух сотрудников МЧС

Легковой автомобиль на полной скорости протаранил здание депо пожарной части в Грозном, в результате чего двое находившихся там сотрудников МЧС погибли на месте, сообщает Telegram-канал «112». По предварительной информации, виновник аварии полностью потерял контроль над управлением транспортным средством.

Сильнейший удар пришелся прямо по служебному помещению, где в момент инцидента находились дежурные спасатели. Помимо погибших, в результате ДТП серьезно пострадали еще шесть человек. Четверых травмированных пожарных экстренно госпитализировали в ближайшую городскую больницу для оказания помощи. На данный момент состояние двоих госпитализированных оценивается медиками как тяжелое, а еще двое находятся в состоянии средней степени тяжести.

До этого 31 человек обратился за помощью после ДТП с экскурсионным автобусом в Угличском округе Ярославской области. Были госпитализированы 12 пострадавших, детей среди них нет. СК возбудил уголовное дело по факту ДТП. Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.