«По решению Кадырова»: бойцу ММА вынесли вердикт после драки в подъезде

Бойцовский клуб «Ахмат» сообщил в соцсетях, что исключил спортсмена Джихада Юнусова после подозрений в избиении двух женщин в подъезде. В организации уточнили, что решение принял министр по физической культуре и спорту, заместитель председателя правительства региона Ахмат Кадыров.

В связи с недопустимым поведением, не соответствующим моральным, духовным и этическим нормам, которых придерживается республиканский бойцовский клуб «Ахмат», по решению заместителя председателя правительства Чеченской Республики — министра ЧР по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова, боец смешанных единоборств Джихад Юнусов исключен из клуба, — сказано в сообщении.

Ранее полицейские в Чечне начали проверку после сообщений о якобы нанесении побоев женщинам бойцом ММА Юнусовым. Скандал разгорелся после появления в социальных сетях видео с перепалкой между мужчиной, похожим на спортсмена, и его соседками. Спор разгорелся из-за установки камеры видеонаблюдения на лестничной площадке, которая снимала и вход в чужую квартиру.