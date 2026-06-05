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05 июня 2026 в 23:34

Дачный дом с людьми оказался в центре атаки БПЛА на Тверскую область

Королев: три человека пострадали при атаке БПЛА на дачный дом под Тверью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Пеновском округе Тверской области в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата загорелся дачный дом, сообщил глава региона Виталий Королев в своих социальных сетях. В результате происшествия три человека пострадали.

В этот момент там находились трое взрослых. С различными травмами люди госпитализированы, — уточнил глава области.

Пожар, по данным губернатора, уже потушен силами МЧС. Однако значительная часть дома пострадала. Место происшествия обследуют экстренные службы.

Королев поручил главе муниципалитета поддерживать связь с семьей и оказать необходимую помощь. Региональный Минздрав будет контролировать процесс лечения пострадавших.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны сбили 106 украинских беспилотников в пятницу, 5 июня, в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Минобороны РФ в мессенджере МАКС проинформировало, что БПЛА, в частности, были ликвидированы в акватории Черного моря.

До этого РФ Владимир Путин на панельной сессии Петербургского экономического форума указал, что России необходимо укреплять свою систему противовоздушной обороны на фоне атак Украины на отечественную инфраструктуру. Российский лидер подчеркнул, что Москва непременно будет заниматься этим вопросом.

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