Путин призвал укреплять систему ПВО России

России необходимо укреплять свою систему противовоздушной обороны на фоне атак Украины на отечественную инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин на панельной сессии Петербургского экономического форума. Российский лидер подчеркнул, что Москва непременно будет заниматься этим вопросом, передает корреспондент NEWS.ru.

Для нас это означает только одно: что мы должны укреплять свою безопасность, укреплять систему противоракетной обороны, ПВО укреплять, и мы будем это делать, — сказал Путин.

Ранее глава государства в ответ на письмо украинского президента Владимира Зеленского подбодрил российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Он назвал их братьями и призвал продолжать работать.

До этого пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 123 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Воронежской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей.