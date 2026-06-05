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05 июня 2026 в 18:24

«Работайте, братья»: Путин обратился к российским военным на СВО

Путин в ответ на письмо Зеленского подбодрил российских военных

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин в ответ на открытое письмо украинского президента Владимира Зеленского подбодрил российских военных в зоне специальной военной операции. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он назвал их братьями и призвал продолжать работать, отметив, что вся страна смотрит на них, гордится ими и надеется на них, передает корреспондент NEWS.ru.

Обращаясь к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения, я хочу сказать. Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья, — подчеркнул Путин.

До этого Путин, отвечая на письмо Зеленского, заявил, что ему не надо бояться и идти на выборы. Он также подчеркнул, что удержание власти вне рамок конституции является узурпацией и уголовным преступлением. Так глава государства прокомментировал обращение украинского президента в ходе пленарной сессии ПМЭФ. Российский лидер также отметил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.

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