«Работайте, братья»: Путин обратился к российским военным на СВО

Президент России Владимир Путин в ответ на открытое письмо украинского президента Владимира Зеленского подбодрил российских военных в зоне специальной военной операции. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он назвал их братьями и призвал продолжать работать, отметив, что вся страна смотрит на них, гордится ими и надеется на них, передает корреспондент NEWS.ru.

Обращаясь к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения, я хочу сказать. Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья, — подчеркнул Путин.

До этого Путин, отвечая на письмо Зеленского, заявил, что ему не надо бояться и идти на выборы. Он также подчеркнул, что удержание власти вне рамок конституции является узурпацией и уголовным преступлением. Так глава государства прокомментировал обращение украинского президента в ходе пленарной сессии ПМЭФ. Российский лидер также отметил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.