Путин ответил на письмо Зеленского

Президент России Владимир Путин, отвечая на письмо главы украинского государства Владимира Зеленского, призвал его не бояться и идти на выборы. На пленарной сессии ПМЭФ российский лидер также напомнил, что удержание власти вне рамок конституции является узурпацией и уголовным преступлением. Трансляция выступления доступна на Rutube-канале Росконгресса.

[Зеленский] обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти. Не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. <...> Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы, — сказал Путин.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что обращение Зеленского нацелено на срыв любых возможных переговоров с Москвой, а не на их начало. По его словам, в письме отсутствуют конкретные предложения о заключении мира и какие-либо компромиссы. Он подчеркнул, что письмо содержит лишь нападки на Россию и лично на Путина, а также выстраивание предложений, от которых Москва уже неоднократно отказывалась.