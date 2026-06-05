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05 июня 2026 в 13:43

«Это не шаг к переговорам»: Азаров раскрыл истинную цель письма Зеленского

Азаров: письмо Зеленского Путину нацелено на срыв переговоров

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Письмо президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину нацелено на срыв любых возможных переговоров с Москвой, а не на их начало, заявил ТАСС бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его словам, обращение написано в духе, исключающем конструктивный диалог.

Здесь цель — сорвать все возможные переговоры. Я не знаю, как ответит Путин, но на мой взгляд письмо написано в таком духе, что оно рассчитано на срыв всяких встреч, переговоров. Так что это не шаг к переговорам, а наоборот, — сказал Азаров.

Экс-премьер также обратил внимание на то, что в письме отсутствуют конкретные предложения о заключении мира и какие-либо компромиссы. Он подчеркнул, что обращение содержит лишь нападки на Россию и лично на Путина, а также выстраивание предложений, от которых Москва уже неоднократно отказывалась.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Зеленский лукавит, представляя себя инициатором завершения конфликта с Россией. По словам парламентария, он лишь имитирует стремление к миру, тогда как его реальные действия говорят об обратном.

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