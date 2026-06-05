Президент Украины Владимир Зеленский лукавит, представляя себя инициатором завершения конфликта с Россией, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По словам парламентария, украинский политик лишь имитирует стремление к миру, тогда как его реальные действия говорят об обратном.

Мое мнение, [что в письме Владимиру Путину] Зеленский лукавит. Президент России четко определил: создаются рабочие группы, которые приходят к общему знаменателю, ведут переговоры. После чего, когда останется подписать, поправить мелкие штрихи, есть смысл встретиться. В рамках одной беседы не договориться. Наш лидер сядет за стол переговоров с президентом, которого считают нелегитимным? А потом выяснится, что по Конституции Украины подпись Зеленского не имеет силы, не говоря о как бы международном праве. Мне кажется, он лукавит, тянет время. Его даже США и Европа обвиняют в нежелании начинать мирные переговоры, — сказал Колесник.

Он добавил, что Россия последовательно выступает за полное и окончательное урегулирование, а не за заморозку конфликта. По его мнению, временная остановка боевых действий выгодна только Киеву.

Зеленский [в письме Путину] говорит о прекращении боевых действий, а не о мире. Сейчас Россия наступает, а лидер Украины предлагает прекратить боевые действия. Зеленский играет на публику, чтобы потом сказать: «А вот они отказались от мира». Странная лукавая глупость. С кем Путину договариваться? С нелегитимным Зеленским? Он — артист погорелого театра. Это уже даже не смешно, — заключил Колесник.

Ранее Украина предложила России завершить конфликт в открытом письме, опубликованном Зеленским. В документе он призвал Путина к началу прямого переговорного процесса и проведению личной встречи для обсуждения прекращения военных действий.