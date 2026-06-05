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05 июня 2026 в 07:23

Свыше 120 БПЛА попытались атаковать Россию ночью

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 123 украинских БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 123 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Воронежской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 4 июня до 07:00 мск 5 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 4 июня в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили более 270 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 11 регионов страны.

До этого, 3 июня, пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 354 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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