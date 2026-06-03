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03 июня 2026 в 07:32

Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 354 украинских БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 354 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской областей.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 354 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО также ликвидировали и перехватили украинские беспилотники над территориями Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Кроме того, ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что семь человек погибли при атаке БПЛА на автобус, следовавший рейсом Москва — Симферополь. По его словам, еще 11 человек пострадали в результате инцидента.

До этого уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске (ЛНР) — чрезвычайно важный сигнал. По ее словам, эта позиция пока остается единственной, остальные предпочитают отмалчиваться или делать вид, что ничего не произошло.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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