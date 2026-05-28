Лантратова увидела чрезвычайно важный сигнал в реакции ООН на удар по ЛНР

Лантратова увидела чрезвычайно важный сигнал в реакции ООН на удар по ЛНР Лантратова назвала реакцию Тюрка на удар ВСУ по ЛНР чрезвычайно важным сигналом

Реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске — чрезвычайно важный сигнал, заявила в соцсетях уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, к сожалению, эта позиция пока остается единственной — остальные предпочитают отмалчиваться или делать вид, что ничего не произошло.

Очень важно, что трагедию в Старобельске заметил и публично осудил один из высших международных должностных лиц в сфере защиты прав человека. Это принципиально важный сигнал, — отметила она.

Ранее Тюрк призвал расследовать обстрелы Вооруженными силами Украины колледжа в Старобельске. Он выразил глубокое сожаление по поводу гибели и ранений мирных жителей в результате этого теракта.

Также сообщалось, что в Анкаре появился стихийный мемориал в память о пострадавших при теракте в Старобельске ЛНР. На размещенном у входа в посольство РФ стенде есть фото пострадавших. Также рядом со снимками указан город и даты трагедии. Около установлены лампады и свеча памяти.