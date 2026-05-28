Лантратова увидела чрезвычайно важный сигнал в реакции ООН на удар по ЛНР

Реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске — чрезвычайно важный сигнал, заявила в соцсетях уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, к сожалению, эта позиция пока остается единственной — остальные предпочитают отмалчиваться или делать вид, что ничего не произошло.
Очень важно, что трагедию в Старобельске заметил и публично осудил один из высших международных должностных лиц в сфере защиты прав человека. Это принципиально важный сигнал, — отметила она.
Ранее Тюрк призвал расследовать обстрелы Вооруженными силами Украины колледжа в Старобельске. Он выразил глубокое сожаление по поводу гибели и ранений мирных жителей в результате этого теракта.
Также сообщалось, что в Анкаре появился стихийный мемориал в память о пострадавших при теракте в Старобельске ЛНР. На размещенном у входа в посольство РФ стенде есть фото пострадавших. Также рядом со снимками указан город и даты трагедии. Около установлены лампады и свеча памяти.