Лантратова увидела чрезвычайно важный сигнал в реакции ООН на удар по ЛНР

28 мая 2026 в 15:08

Лантратова назвала реакцию Тюрка на удар ВСУ по ЛНР чрезвычайно важным сигналом

Реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске — чрезвычайно важный сигнал, заявила в соцсетях уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, к сожалению, эта позиция пока остается единственной — остальные предпочитают отмалчиваться или делать вид, что ничего не произошло.

Очень важно, что трагедию в Старобельске заметил и публично осудил один из высших международных должностных лиц в сфере защиты прав человека. Это принципиально важный сигнал, — отметила она.

Ранее Тюрк призвал расследовать обстрелы Вооруженными силами Украины колледжа в Старобельске. Он выразил глубокое сожаление по поводу гибели и ранений мирных жителей в результате этого теракта.

Также сообщалось, что в Анкаре появился стихийный мемориал в память о пострадавших при теракте в Старобельске ЛНР. На размещенном у входа в посольство РФ стенде есть фото пострадавших. Также рядом со снимками указан город и даты трагедии. Около установлены лампады и свеча памяти.

