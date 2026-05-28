28 мая 2026 в 15:47

Руководитель ПСО рассказал о правилах безопасности в лесу

Руководитель ПСО Ермолаев: нельзя уходить в лес без телефона

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отсутствие телефона и разряженная портативная зарядка — главные ошибки при прогулке в лесу, рассказал НТА-Приволжье руководитель добровольческого поисково-спасательного центра «Рысь» Андрей Ермолаев. Он отметил, что лес — зона повышенной опасности.

Самое важное — это заряженный телефон и powerbank. Даже если нет сети вашего оператора, всегда можно дозвониться на 112. Связь в лесу — это возможность для операторов локализовать вас с точностью до метра, — рассказал Ермолаев.

Руководитель ПСО подчеркнул, что одеваться при прогулке или походе за грибами необходимо в яркую одежду, а не в камуфляжные оттенки. По его словам, также нельзя сходить с пути, даже если кажется, что путь можно сократить.

Ранее терапевт Дмитрий Демидик рассказал, что купание в водоемах со стоячей или слабопроточной водой, не предназначенных для плавания, чревато инфекцией. Врач отметил, что такое развлечение также грозит травмами из-за неровного дна, коряг, осколков стекла или арматуры.

Общество
леса
прогулки
спасатели
