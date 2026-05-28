Руководитель ПСО рассказал о правилах безопасности в лесу

Отсутствие телефона и разряженная портативная зарядка — главные ошибки при прогулке в лесу, рассказал НТА-Приволжье руководитель добровольческого поисково-спасательного центра «Рысь» Андрей Ермолаев. Он отметил, что лес — зона повышенной опасности.

Самое важное — это заряженный телефон и powerbank. Даже если нет сети вашего оператора, всегда можно дозвониться на 112. Связь в лесу — это возможность для операторов локализовать вас с точностью до метра, — рассказал Ермолаев.

Руководитель ПСО подчеркнул, что одеваться при прогулке или походе за грибами необходимо в яркую одежду, а не в камуфляжные оттенки. По его словам, также нельзя сходить с пути, даже если кажется, что путь можно сократить.

