Российский военкор объяснил важность контроля над Нововасилевкой

Контроль над Нововасилевкой в Харьковской области открывает Вооруженным силам России дорогу на Колодезное, заявил в соцсетях военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, освобождение указанного населенного пункта также даст подразделениям группировки войск «Север» возможность обезопасить существенный участок границы с Валуйским районом России.

До этого Коц заявил, что освобождение Боровой даст предпосылки для наступления на город Изюм и означает взятие под контроль ВС РФ третьего по величине населенного пункта Харьковской области. По его словам, это важнейший логистический узел ВСУ.