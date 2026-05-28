Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 16:13

Российский военкор объяснил важность контроля над Нововасилевкой

Военкор Коц: освобождение Нововасилевки открывает ВС РФ дорогу на Колодезное

Подписывайтесь на нас в MAX

Контроль над Нововасилевкой в Харьковской области открывает Вооруженным силам России дорогу на Колодезное, заявил в соцсетях военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, освобождение указанного населенного пункта также даст подразделениям группировки войск «Север» возможность обезопасить существенный участок границы с Валуйским районом России.

Освобождение Нововасилевки открывает дорогу на Колодезное. Этот населенник долгое время был важным логистическим узлом ВСУ на правобережье Оскола. Его потеря затруднит украинцам переброску и снабжение войск на северо-востоке Харьковщины. А также позволит «Северу» обезопасить значительный участок границы с Валуйским районом России, — сказано в сообщении.

До этого Коц заявил, что освобождение Боровой даст предпосылки для наступления на город Изюм и означает взятие под контроль ВС РФ третьего по величине населенного пункта Харьковской области. По его словам, это важнейший логистический узел ВСУ.

Общество
военкоры
Александр Коц
Харьковская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист назвал категорию продавцов, которую избегают при покупке квартиры
Захарова сообщила о попытке Европы вбить клин между Россией и Белоруссией
«Пятёрочка» и «Линия Жизни» обеспечили детских хирургов рентген-комплексом
Называли ребенка озабоченным: сотрудник детсада сел на 13 лет за растление
В США может появиться новая купюра с лицом Трампа
«Радиостанция Судного дня» заговорила об индейцах после «паранойи»
Захарова раскрыла, какую ошибку допустила Чехия в деле митрополита Илариона
Ректор Бауманки рассказал об изменениях в сдаче экзаменов в 2026 году
Шойгу раскрыл, когда произойдет анонсированный Россией удар по Киеву
Умер один из разработчиков герба России
Нарколог объяснил, почему подростки начинают курить
Стало известно, почему российская «Сфера» заменит Starlink в ряде стран
«Кололись и плакали»: в МИД ответили анекдотом на попытки ЕС надавить на РФ
Невролог объяснила, как проявляется стресс после ЕГЭ
Ректор МГТУ им. Баумана оценил влияние отказа от Болонской системы
Скрытые убытки: как дефекты эксплуатации здания съедают прибыль
«Осознанный» законопроект о «красивых» госномерах вновь внесли в Госдуму
Ректор МГТУ им. Баумана раскрыл ожидания от реформы высшего образования
Полянский заявил, что Европа семимильными шагами движется к войне с Россией
Каллас сбросила маску и раскрыла истинное отношение Европы к Украине
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.