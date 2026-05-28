Российские войска освободили новый населенный пункт под Харьковом Минобороны: ВС России освободили Нововасилевку в Харьковской области

Военнослужащие Вооруженных сил России освободили Нововасилевку в Харьковской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в МАКСе. Как отметили в военном ведомстве, операцию по установлению контроля над населенным пунктом провели бойцы подразделений группировки войск «Север».

В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Нововасилевка Харьковской области, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие планомерно продвигаются в сторону города Орехова на Запорожском направлении. По его словам, бойцы начали «продавливать» линию обороны противника. Эксперт также отметил успехи российских сил южнее населенного пункта Гуляйпольское.

Прежде военный корреспондент Андрей Руденко выразил мнение, что этим летом в ходе специальной военной операции может произойти решающий бой. Он предположил, что ситуация на фронте с каждым днем может становиться все острее. Минобороны России данную информацию не комментировало.