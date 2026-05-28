28 мая 2026 в 13:02

«Завтра будет заседание»: Ушаков о дальнейшем участии Армении в ЕАЭС

Ушаков: вопрос участия Армении в ЕАЭС будет обсуждаться 29 мая

Юрий Ушаков
Вопрос дальнейшего участия Армении в ЕАЭС будет обсуждаться 29 мая, подтвердил помощник российского лидера Юрия Ушаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в этот день состоится заседание Высшего евразийского совета.

Завтра будет заседание Высшего евразийского совета. Я считаю, что этот вопрос в той или иной степени будет обсуждаться, — сообщил Ушаков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборного митинга в Абовяне заявил, что страна сможет получать природный газ в качестве платы за транзит топлива через свою территорию в рамках проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP). По его словам, через республику пройдет газопровод, и за этот транзит Еревану будут платить газом.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что армянские товары не выдержат конкуренции на европейских рынках. По его словам, страны ЕС имеют все возможности «задушить» производителя из Армении.

До этого Песков подтвердил вклад России в развитие Армении. По его словам, льгота на газ — это помощь Еревану со стороны Кремля.

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
