Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 07:01

Армения придумала, где «добывать» газ

Пашинян предположил, что Армения может получать газ за счет транзита топлива

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборного митинга в Абовяне заявил, что страна сможет получать природный газ в качестве платы за транзит топлива через свою территорию в рамках проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP). По его словам, через республику пройдет газопровод, и за этот транзит Еревану будут платить газом.

Проект подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономией через Армению, включая нефте- и газопроводы, ЛЭП, интернет-кабели и железную дорогу. Пашинян отметил, что это также позволит развивать альтернативную энергетику.

Посольство России уже передало Еревану информацию о последствиях вступления в ЕС: в случае продолжения этого процесса Москва приостановит или денонсирует соглашение о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов от 2013 года. После этого Армения выразила надежду на участие в американском проекте для обеспечения своих энергетических потребностей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что предоставление льгот на газ является помощью Армении со стороны России. Кроме того, он выразил уверенность, что всплеск дискуссий о возможном выходе Армении из Евразийского экономического союза ради членства в Европейском союзе во многом связан с предвыборной кампанией в стране.

Страны СНГ
Армения
газ
Никол Пашинян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вызывают вопросы»: риелтор объяснила, почему особняк Сигала не продается
Танк «Центра» выдержал более 20 попаданий дронов при боях за Владимировку
Объем промпроизводства в России показал рост в этом году
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 мая: инфографика
«Нам известно»: некоторые страны ЕС открыли небо для БПЛА
Зоопсихолог объяснила, почему кошка спит мордочкой в пол
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 62 БПЛА
Лантратова рассказала о реакции ООН и ОБСЕ на удар по Старобельску
Экс-премьер Украины рассказал о реакции Киева на российские удары возмездия
Врач рассказала, кому геморрой грозит в первую очередь
Армения придумала, где «добывать» газ
Нанесли сокрушительный удар по скоплению ВСУ: успехи ВС РФ к утру 28 мая
Врач ответила, как часто нужно делать прививку от столбняка
«Мини-знаки» появятся на улицах Москвы в этом году
Продюсер рассказал, сменит ли Дмитриенко имидж и репертуар
Ангел «появился» на опубликованных Пентагоном материалах об НЛО
Врач рассказала, чего категорически нельзя делать при куперозе
«Стремительные сокращения»: в Европе пошли на жесткие меры против беженцев
Онколог назвал первые скрытые симптомы рака желудка
Россиянам объяснили, как вернуть деньги за сорванную из-за гида экскурсию
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.