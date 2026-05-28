Армения придумала, где «добывать» газ Пашинян предположил, что Армения может получать газ за счет транзита топлива

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборного митинга в Абовяне заявил, что страна сможет получать природный газ в качестве платы за транзит топлива через свою территорию в рамках проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP). По его словам, через республику пройдет газопровод, и за этот транзит Еревану будут платить газом.

Проект подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономией через Армению, включая нефте- и газопроводы, ЛЭП, интернет-кабели и железную дорогу. Пашинян отметил, что это также позволит развивать альтернативную энергетику.

Посольство России уже передало Еревану информацию о последствиях вступления в ЕС: в случае продолжения этого процесса Москва приостановит или денонсирует соглашение о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов от 2013 года. После этого Армения выразила надежду на участие в американском проекте для обеспечения своих энергетических потребностей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что предоставление льгот на газ является помощью Армении со стороны России. Кроме того, он выразил уверенность, что всплеск дискуссий о возможном выходе Армении из Евразийского экономического союза ради членства в Европейском союзе во многом связан с предвыборной кампанией в стране.