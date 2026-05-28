28 мая 2026 в 06:30

Врач рассказала, чего категорически нельзя делать при куперозе

Косметолог Ряховская: при куперозе нельзя использовать скрабы и ходить в баню

При куперозе рекомендуется избегать использования скрабов и посещения бани, заявила NEWS.ru врач-дерматолог, косметолог Наталья Ряховская. В то же время, по ее словам, важно защищать кожу от солнца с помощью кремов с SPF.

Купероз — это стойкое расширение поверхностных мелких сосудов кожи, заметен он чаще всего на щеках, крыльях носа и скулах. Чаще всего он усугубляется не отсутствием ухода, а неправильными действиями. Самое распространенное — это агрессивное воздействие на кожу. Я не рекомендую скрабы, щетки для очищения лица и жесткие пилинги. Любое механическое раздражение усиливает ломкость сосудов и провоцирует стойкое покраснение. Второе — это перегрев. Сауны, бани, горячие ванны, распаривания лица — все это расширяет сосуды и провоцирует рост новых. Даже умывание слишком горячей водой может усугубить ситуацию, — предупредила Ряховская.

Она подчеркнула, что купероз может обостриться из-за ошибок в косметологическом уходе. По словам специалиста, агрессивные лазерные процедуры, глубокие химические пилинги и интенсивный массаж лица без учета состояния сосудов могут привести к ухудшению состояния. Врач отметила, что все косметические процедуры должны быть подобраны индивидуально.

Четвертое — это игнорирование защиты от солнца. Ультрафиолет разрушает сосудистую стенку, поэтому SPF — обязательный ежедневный шаг. И наконец, сосуды не любят резкого расширения и сужения. От алкоголя, курения и острой пищи возникает прилив крови к лицу, усиливая выраженность купероза. Купероз — это не только косметическая проблема, а состояние сосудов, — заключила Ряховская.

Ранее трихолог Наталия Жовтан предупредила, что шампуни с агрессивными сульфатами и синтетическими ароматизаторами вредны для кожи головы. По ее словам, эти компоненты разрушают естественный барьер эпидермиса и могут вызвать аллергию.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
