28 мая 2026 в 06:22

«Стремительные сокращения»: в Европе пошли на жесткие меры против беженцев

TEC: страны Евросоюза поняли, что им невыгодно содержание украинских беженцев

Страны Европы начали осознавать финансовую невыгодность содержания украинских беженцев, пишет The European Conservative. Германия существенно сократила выплаты, Польша ввела обязательное трудоустройство для приезжих, а Ирландия и Чехия начали выплачивать вознаграждение за добровольное возвращение на Украину.

Поддержка украинских беженцев стремительно сокращается. По всей Европе правительства начали признавать, что систему экстренной поддержки украинских беженцев невозможно содержать в финансовом плане в долгосрочной перспективе, — указано в публикации.

Автор материала отмечает, что поддержка беженцев стремительно сокращается по всему Евросоюзу на фоне экономического кризиса, роста стоимости жизни и проблем на рынке труда. Чешское правительство уже направило в парламент поправки, ужесточающие условия временной защиты: ее лишат при нахождении за пределами Шенгена более 30 дней, а также в случае высылки.

Кроме того, МВД Чехии больше не будет выдавать таким иностранцам проездные удостоверения и загранпаспорта. По данным Евростата, в марте 2026 года насчитывалось 4,33 млн беженцев, и поток людей с Украины не прекращается.

Ранее правительство Швейцарии вынесло на референдум инициативу, которая требует ограничить численность постоянного населения страны до 10 млн человек к 2050 году. Голосование по так называемой инициативе против 10 млн состоится 14 июня.

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
