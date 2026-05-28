«Стремительные сокращения»: в Европе пошли на жесткие меры против беженцев

Страны Европы начали осознавать финансовую невыгодность содержания украинских беженцев, пишет The European Conservative. Германия существенно сократила выплаты, Польша ввела обязательное трудоустройство для приезжих, а Ирландия и Чехия начали выплачивать вознаграждение за добровольное возвращение на Украину.
Поддержка украинских беженцев стремительно сокращается. По всей Европе правительства начали признавать, что систему экстренной поддержки украинских беженцев невозможно содержать в финансовом плане в долгосрочной перспективе, — указано в публикации.
Автор материала отмечает, что поддержка беженцев стремительно сокращается по всему Евросоюзу на фоне экономического кризиса, роста стоимости жизни и проблем на рынке труда. Чешское правительство уже направило в парламент поправки, ужесточающие условия временной защиты: ее лишат при нахождении за пределами Шенгена более 30 дней, а также в случае высылки.
Кроме того, МВД Чехии больше не будет выдавать таким иностранцам проездные удостоверения и загранпаспорта. По данным Евростата, в марте 2026 года насчитывалось 4,33 млн беженцев, и поток людей с Украины не прекращается.
Ранее правительство Швейцарии вынесло на референдум инициативу, которая требует ограничить численность постоянного населения страны до 10 млн человек к 2050 году. Голосование по так называемой инициативе против 10 млн состоится 14 июня.