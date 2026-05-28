Врач ответила, как часто нужно делать прививку от столбняка Врач Малиновская: прививку от столбняка нужно делать каждые 10 лет

Прививку от столбняка взрослому человеку необходимо делать каждые 10 лет, так как иммунитет, сформированный в детстве, не сохраняется пожизненно, заявила NEWS.ru руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Медскан Ольга Малиновская. По ее словам, понять, насколько сильна иммунная защита прямо сейчас, поможет специальный анализ крови.

Самая эффективная защита от столбнячной инфекции — вакцинация. Большинству из нас прививку делают еще в детстве, но иммунитет от столбняка не сохраняется пожизненно. Защиту нужно регулярно обновлять. Для этого проводят ревакцинацию. Она необходима каждые 10 лет после введения предыдущей дозы. Если уровень антител успел снизиться раньше, то ревакцинация может потребоваться и через меньший срок. Понять, насколько сильна защита прямо сейчас, поможет анализ крови на антитела класса IgG к возбудителю столбняка. Он объективно покажет напряженность иммунитета, — пояснила Малиновская.

Она добавила, что такое исследование особенно рекомендовано тем, кто не помнит дату своей последней прививки. По словам врача, экстренную профилактику при попадании возбудителя болезни в организм нужно сделать в первые 24–72 часа после получения травмы, если есть риск заражения.

Простого промывания места повреждения с мылом или использования антисептика для предотвращения столбняка недостаточно. Обработать рану нужно, но также важно обратиться за медицинской помощью. Лабораторных анализов, которые могли бы подтвердить или опровергнуть попадание возбудителя болезни в организм, не существует — диагноз ставится по клиническим симптомам. Экстренная профилактика проводится всегда, если есть риск заражения. Сделать ее нужно в первые 24–72 часа после получения травмы, — заключила Малиновская.

Ранее директор филиалов сети лабораторий KDL Медскан в Красноярске Анастасия Григорьева заявила, что заноза от доски или царапина от гвоздя могут привести к столбняку, который имеет высокий риск смертельного исхода. По ее словам, ежегодно более 30 россиян заражаются этой инфекцией.