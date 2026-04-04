В Дагестане началась экстренная вакцинация населения от гепатита

04 апреля 2026 в 18:41

Экстренную вакцинацию от гепатита А начали в подтопленных районах Дагестана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В подтопленных районах Дагестана после недавних наводнений стартовала экстренная вакцинация против вирусного гепатита А, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. В группу риска входят сотрудники общепита и торговли, работники пищеблоков, постояльцы пунктов временного размещения, специалисты коммунальных служб, сотрудники по обращению с отходами, а также участники ликвидации ЧС.

В Республике Дагестан в зонах чрезвычайной ситуации в связи с недавними наводнениями и риском вспышки инфекций начата экстренная иммунизация по эпидемическим показаниям против вирусного гепатита А. Мера направлена на защиту населения в подтопленных районах, — говорится в сообщении.

Ранее глава республики Сергей Меликов сообщил, что в Дагестан вновь придут обильные осадки и усиление ветра. Он указал на необходимость усилить подготовку и повысить надежность коммунальной инфраструктуры.

До этого он заявил, что власти рассматривают введение межрегионального режима ЧС для более эффективной помощи гражданам, пострадавшим от ливней. Он отметил стабилизацию ситуации и переход к плановому устранению последствий стихии.

Регионы
Дагестан
Роспотребнадзор
гепатит
вакцинации
