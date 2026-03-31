31 марта 2026 в 18:16

Заразивший 275 пациентов гепатитом врач умер от старости

Осужденный на 1933 года за заражение людей гепатитом врач умер от старости

Анестезиолог Хуан Маэсо, приговоренный в 2007 году к 1933 годам лишения свободы за массовое заражение пациентов гепатитом С, умер в возрасте 84 лет в испанском медучреждении, куда был переведен после УДО по состоянию здоровья в 2023 году, передает агентство EFE. Врач работал в четырех больницах Валенсии, по его вине заболели 275 человек.

За решеткой медик провел чуть более 15 лет. Его адвокат подтвердил, что последние дни осужденный провел в больничной палате под присмотром врачей.

Следствие установило шокирующие подробности преступления: врач, сам являясь носителем вируса, вводил себе часть предназначенных для больных анестетиков, используя при этом одну и ту же иглу. Такая халатность привела к заражению сотен людей, проходивших лечение как в государственных, так и в частных клиниках. В 2009 году Верховный суд Испании подтвердил приговор, а власти региона были обязаны выплатить пострадавшим компенсации на общую сумму более €20 млн (более 1,8 млрд рублей).

До этого суд в Иркутске суд обязал одну из частных клиник выплатить 16 млн рублей семье Серафимы Бочаровой, которая скончалась в возрасте 33 лет после пластической операции. Изначально женщина обратилась туда, чтобы исправить небольшую пупочную грыжу — последствие двух родов. Во время операции женщине резко стало плохо. По словам ее мужа, врачи сообщили, что у женщины произошло поражение головного мозга, а шансов на восстановление практически нет.

