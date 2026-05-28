Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 13:00

Цветы для посадки вдоль дорожек: сажаете — и бордюры утопают в сиреневых, белых и розовых облаках

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтобы садовые дорожки выглядели как с картинки, а за бордюрами не нужен был сложный уход, посадите многолетники, которые сами растут аккуратными цветущими облачками.

Алиссум многолетний образует пышные купола из сотен мелких цветков-звездочек высотой всего 15–25 см, зато в диаметре разрастается до 40–50 см, создавая эффект пушистого облака. Цветет с июня до самых заморозков белыми, лиловыми, фиолетовыми и розовыми оттенками, засухоустойчив, зимует без укрытия и подходит для бордюров.

Флокс шиловидный — весной он превращается в сплошной цветущий ковер розового, белого или сиреневого цвета высотой 10–15 см, настолько густой, что зелени почти не видно. Он засухоустойчив, зимует без укрытия и спокойно растет на одном месте 5–6 лет.

Для создания воздушного облака вдоль дорожек идеальна гипсофила ползучая — густые стелющиеся кустики высотой около 20 см с июня по август покрываются мелкими белыми или розовыми цветками, создавая эффект легкой «дымки».

Тимьян ползучий не только красиво цветет мелкими сиреневыми оттенками все лето, но и источает приятный аромат, выдерживает легкое вытаптывание и отлично растет между камнями и плиткой.

Ранее были названы 5 сортов герани, которые цветут все лето, не требуют полива.

Проверено редакцией
Читайте также
ЦИПР-2026 посетили более 300 делегатов из 46 стран
Общество
ЦИПР-2026 посетили более 300 делегатов из 46 стран
В мессенджере МАКС появится «красная кнопка» против мошенников
Общество
В мессенджере МАКС появится «красная кнопка» против мошенников
Один бутон раскрывается темно-фиолетовой бархатной бусиной с пурпурной каймой. Однолетник цвета «полночь» для смелых акцентов
Общество
Один бутон раскрывается темно-фиолетовой бархатной бусиной с пурпурной каймой. Однолетник цвета «полночь» для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне балкон в фиолетово-лимонных бусинах. Петуния-кружево с цветами до 8 см
Общество
Посейте в мае — в июне балкон в фиолетово-лимонных бусинах. Петуния-кружево с цветами до 8 см
Агроном дал советы, как спасти огород в период майских заморозков
Life Style
Агроном дал советы, как спасти огород в период майских заморозков
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американист ответил, кто хочет завершения войны в Иране
«Макаревича корежит»: Милонов о клипе SHAMAN с лицами иноагентов
Психолог поделился способом быстро включиться в работу после отдыха
В России создали «охотника» на воздушных и морских дронов
Появились подробности исчезновения сапбордистов из Омска
Захарова рассказала о вопиющем случае преступной халатности ЮНЕСКО
Актер Миллер оценил конфликт вокруг нового спектакля «Гамлет»
В ФТС оценили готовность таможенников работать по новой системе
Памфилова раскрыла, сколько дней продлится голосование на выборах в Госдуму
Синдром чистого дома: как порядок влияет на тревожность и сон
Косметолог опровергла популярный миф о коллагене
«Можно принять»: Долина объяснила, какие иноагенты заслужили «индульгенцию»
СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста-иноагента
Скончался бывший президент Йемена
Россияне смогут сами блокировать международные звонки
Мужчина и женщина сгорели заживо в Саратове
Лавров ответил на обещание Пашиняна разбогатеть без России
Политолог раскрыл истинную цель ЕС в затягивании переговоров по Украине
МИД назвал атаку ВСУ на колледж свидетельством распущенности Киева
Россия предупредила Армению о последствиях вступления в ЕС
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.