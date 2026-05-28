Цветы для посадки вдоль дорожек: сажаете — и бордюры утопают в сиреневых, белых и розовых облаках

Цветы для посадки вдоль дорожек: сажаете — и бордюры утопают в сиреневых, белых и розовых облаках

Чтобы садовые дорожки выглядели как с картинки, а за бордюрами не нужен был сложный уход, посадите многолетники, которые сами растут аккуратными цветущими облачками.

Алиссум многолетний образует пышные купола из сотен мелких цветков-звездочек высотой всего 15–25 см, зато в диаметре разрастается до 40–50 см, создавая эффект пушистого облака. Цветет с июня до самых заморозков белыми, лиловыми, фиолетовыми и розовыми оттенками, засухоустойчив, зимует без укрытия и подходит для бордюров.

Флокс шиловидный — весной он превращается в сплошной цветущий ковер розового, белого или сиреневого цвета высотой 10–15 см, настолько густой, что зелени почти не видно. Он засухоустойчив, зимует без укрытия и спокойно растет на одном месте 5–6 лет.

Для создания воздушного облака вдоль дорожек идеальна гипсофила ползучая — густые стелющиеся кустики высотой около 20 см с июня по август покрываются мелкими белыми или розовыми цветками, создавая эффект легкой «дымки».

Тимьян ползучий не только красиво цветет мелкими сиреневыми оттенками все лето, но и источает приятный аромат, выдерживает легкое вытаптывание и отлично растет между камнями и плиткой.

Ранее были названы 5 сортов герани, которые цветут все лето, не требуют полива.