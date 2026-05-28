Агроном дал советы, как спасти огород в период майских заморозков Агроном Кузнецов призвал накрывать грядки пленкой на ночь в период заморозков

В период майских заморозков рекомендуется полностью накрывать небольшие грядки пленкой на ночь, а утром открывать их, посоветовал в беседе с MIR24.TV агроном Александр Кузнецов. Для этого также подойдут спанбонд и агроволокно. По его мнению, лучше всего сделать для растений двойное укрытие — из нескольких слоев защитных материалов.

Возвратные заморозки в конце мая — это прямой удар по будущему урожаю. Если вечерний прогноз обещает температуру, близкую к нулю, я всегда укрываю теплолюбивые культуры спанбондом на дугах. Всего одна морозная ночь способна погубить нежные цветки и завязи, что сведет к минимуму все наши усилия, — предупредил Кузнецов.

Если под рукой не оказалось специальных укрывных материалов, можно временно использовать старые простыни, мешковину или картон. По его словам, теплицы можно уберечь с помощью дополнительных слоев защиты и временных экранов от ветра.

Эксперт добавил, что перед наступлением похолодания полезно обильно полить грядки. Влажная почва лучше накапливает и дольше удерживает тепло, чем сухая. По этой же причине многие дачники ставят в теплицах емкости с водой: днем они нагреваются, а ночью постепенно отдают тепло. Для небольших укрытий иногда используют и бутылки с теплой водой.

Ранее агроном и биолог Михаил Воробьев посоветовал подкормить поврежденные градом растения азотными удобрениями — такая экстренная помощь понадобится для восстановления и сохранения урожая. Он также порекомендовал обработать их препаратами — регуляторами роста на основе эпибрассинолида.