Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 09:53

Агроном дал советы, как спасти огород в период майских заморозков

Агроном Кузнецов призвал накрывать грядки пленкой на ночь в период заморозков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В период майских заморозков рекомендуется полностью накрывать небольшие грядки пленкой на ночь, а утром открывать их, посоветовал в беседе с MIR24.TV агроном Александр Кузнецов. Для этого также подойдут спанбонд и агроволокно. По его мнению, лучше всего сделать для растений двойное укрытие — из нескольких слоев защитных материалов.

Возвратные заморозки в конце мая — это прямой удар по будущему урожаю. Если вечерний прогноз обещает температуру, близкую к нулю, я всегда укрываю теплолюбивые культуры спанбондом на дугах. Всего одна морозная ночь способна погубить нежные цветки и завязи, что сведет к минимуму все наши усилия, — предупредил Кузнецов.

Если под рукой не оказалось специальных укрывных материалов, можно временно использовать старые простыни, мешковину или картон. По его словам, теплицы можно уберечь с помощью дополнительных слоев защиты и временных экранов от ветра.

Эксперт добавил, что перед наступлением похолодания полезно обильно полить грядки. Влажная почва лучше накапливает и дольше удерживает тепло, чем сухая. По этой же причине многие дачники ставят в теплицах емкости с водой: днем они нагреваются, а ночью постепенно отдают тепло. Для небольших укрытий иногда используют и бутылки с теплой водой.

Ранее агроном и биолог Михаил Воробьев посоветовал подкормить поврежденные градом растения азотными удобрениями — такая экстренная помощь понадобится для восстановления и сохранения урожая. Он также порекомендовал обработать их препаратами — регуляторами роста на основе эпибрассинолида.

Life Style
агрономы
растения
дачники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава СВР раскрыл, за что борется и на что напорется Европа
Шойгу раскрыл истинную причину напряженности в мире
Пентагон подготовился к нападению на еще одну страну
Токаев высоко оценил переговоры с Путиным в узком формате
В МИД оценили возможности НАТО блокировать Калининград
«Не соответствует действительности»: МИД Украины намекнул на ложь Каллас
В Омске исчезли два сапбордиста
Раскрыто, почему Зеленскому нет смысла выпрашивать системы ПВО у Трампа
Эксперт предупредил о рисках для бизнеса при увеличении отпуска до 35 дней
Латвия отращивает «зубы» на границе с Россией за счет своих граждан
«Мы будем рады их увидеть»: Песков о приезде Кушнера и Уиткоффа в Россию
Шойгу назвал число государств, противостоящих России на Украине
Федерация хоккея России добилась важной победы против IIHF
Врач ответил, чем чреват регулярный отказ от завтрака
Загадочные «летающие апельсины» заметили в небе над Россией
Взрыв на заводе в США убил 11 рабочих
Миллениалы массово поехали в Китай ради избавления от морщин и бессонницы
Каллас сделала резкое заявление о выборе переговорщика с Россией
«Как дурачки хохочут»: украинцы пришли в ярость из-за свадьбы Кулебы
«Кидаю гранату»: российский солдат обманул бойца ВСУ с помощью кирпича
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.