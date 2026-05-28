Россиянам рассказали, как защититься от шаровой молнии Академик Бычков: для защиты от шаровой молнии необходимо закрыть окна и двери

Для защиты от шаровой молнии необходимо закрыть все окна и двери, рассказал 360.ru ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков. Он отметил, что в домах необходимо также закрывать дымоход.

Если у вас печка, то, пожалуйста, закройте дымоход заглушкой. Иначе она может залететь в комнату через дымоход, вылезти через дверцу в печке и оказаться в комнате, — рассказал Бычков.

Академик подчеркнул, что все щели в доме необходимо заложить какими-то тряпками. По его словам, сквозняк помогает шаровой молнии проникнуть в жилище.

Ранее сообщалось, что в Шенкурске Архангельской области шаровая молния ударила в двухквартирный деревянный дом, повредив обшивку и внутреннюю часть стены. Еще один инцидент произошел в селе Сторожевск в Коми, где после удара шаровой молнии загорелся частный дом.