Появились новые подробности трагедии в Прокопьевске, где сгорели дети Экс-пожарного инспектора обвинили по делу о гибели детей в сауне Прокопьевска

Бывшему пожарному инспектору предъявили обвинение по делу о гибели пятерых подростков в сауне Прокопьевска, заявили в пресс-службе следственного управления СК России по Кемеровской области. Мужчина во время работы с базой данных якобы случайно удалил сведения о сауне, из-за чего здание около трех лет не проверялось сотрудниками МЧС.

Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), — отметили в ведомстве.

Следствие вышло в суд с просьбой избрать меру пресечения. По итогам заседания мужчину не стали отправлять в СИЗО, ограничившись домашним арестом. К моменту задержания обвиняемый уже не был сотрудником МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар произошел пожар в частной сауне на улице Кубанской в конце января 2026 года. В результате погибли пятеро подростков, праздновавшие «тройной день рождения». Они не смогли выбраться из помещения, так как сауна не была оборудована эвакуационными выходами и в целом не соответствовала требованиям безопасности.