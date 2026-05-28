Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 11:42

Появились новые подробности трагедии в Прокопьевске, где сгорели дети

Экс-пожарного инспектора обвинили по делу о гибели детей в сауне Прокопьевска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывшему пожарному инспектору предъявили обвинение по делу о гибели пятерых подростков в сауне Прокопьевска, заявили в пресс-службе следственного управления СК России по Кемеровской области. Мужчина во время работы с базой данных якобы случайно удалил сведения о сауне, из-за чего здание около трех лет не проверялось сотрудниками МЧС.

Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), — отметили в ведомстве.

Следствие вышло в суд с просьбой избрать меру пресечения. По итогам заседания мужчину не стали отправлять в СИЗО, ограничившись домашним арестом. К моменту задержания обвиняемый уже не был сотрудником МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар произошел пожар в частной сауне на улице Кубанской в конце января 2026 года. В результате погибли пятеро подростков, праздновавшие «тройной день рождения». Они не смогли выбраться из помещения, так как сауна не была оборудована эвакуационными выходами и в целом не соответствовала требованиям безопасности.

Регионы
Кемеровская область
Прокопьевск
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пинал русскую женщину, пока не выпадет плод: ФСБ задержала педофила
Токаев отметил ключевую роль России в урегулировании международных вопросов
Токаев сделал заявление о роли Путина в судьбе России
Токаев назвал визит Путина в Казахстан исключительно важным
Стало известно о самом сильном укреплении рубля за последние три года
Нарышкин раскрыл хитрый план Евросоюза по разграблению России
Песков назвал неотъемлемую черту российской политики
Раскрыто, можно ли с помощью минералов узнать о зарождении жизни на Земле
Додик назвал теракт ВСУ в ЛНР беспрецедентным военным преступлением
RT представил ролик о подвиге бойца СВО Ярашева
«Миротворец» вновь опубликовал данные сотрудников колледжа в Старобельске
В ГД рассказали о новых правилах обращения с объектами культурного наследия
Эксперт оценила идею внедрения студенческой ипотеки под 6% годовых
Путин и Токаев подписали заявление о семи основах дружбы и добрососедства
Дачникам объяснили, каких животных нельзя разводить на участке в СНТ
«Не начиналась»: Нарышкин об эпохе ядерного сдерживания
Токаев поблагодарил Путина за поддержку проекта АЭС «Балхаш»
Дмитриев пошутил об «инновационной» попытке ЕС скрыть проблемы с топливом
Лавров назвал слова ЕС о требованиях к российским военным идиотизмом
В Минобороны КНР раскрыли планы на взаимодействие с Россией
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.