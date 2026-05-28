Дачникам объяснили, где разрешается разводить огонь на участке Эксперт Пшеничникова: дачникам запрещается ставить мангал близко к дому

Разведение огня на дачном участке строго регулируется законом, сообщила NEWS.ru старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова. По ее словам, мангал разрешается ставить на расстоянии не ближе пяти метров от жилых построек.

Правила разведения огня на участке давно прописаны в законе, но они по-прежнему массово нарушаются. Открытый костер допускается не ближе 15 метров от любой постройки, мангал или жаровня — не ближе пяти метров от дома. При этом вокруг должна быть чистая от травы зона радиусом два метра, — сказала Пшеничникова.

Эксперт напомнила, что за нарушение закона предусмотрены штрафы от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, а в пожароопасный сезон — до 20 тыс. рублей по статье 20.4 КоАП РФ.

