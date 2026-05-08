Гренки на мангале съедаются вперед шашлыка: рецепт для выезда на пикник или дачу

Сытные гренки на мангале — это блюдо, которое съедается еще до того, как поспеет шашлык. Хрустящий батон, расплавленный сыр и сочная мясная начинка — разве можно перед таким устоять!?

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша, 1 болгарский перец, 1 луковица, 150 г твердого сыра, батон или булочки для бургеров (4–6 шт.), соль, перец, паприка, зелень, чеснок, растительное масло.

Рецепт: лук и перец мелко нарежьте, смешайте с фаршем, солью, перцем и паприкой. На ломтики батона или каждую половинку булочек от бургеров положите ломтик сыра. Сверху выложите щедрый слой мясной смеси, прижмите. Выложите гренки на решетку для гриля. Жарьте на углях 10–15 минут до готовности мяса и румяной корочки.

Для соуса смешайте растительное масло с рубленой зеленью и выдавленным чесноком, смажьте готовые гренки.

