Гренки на мангале съедаются вперед шашлыка: рецепт для выезда на пикник или дачу

Фото: D-NEWS.ru
Сытные гренки на мангале — это блюдо, которое съедается еще до того, как поспеет шашлык. Хрустящий батон, расплавленный сыр и сочная мясная начинка — разве можно перед таким устоять!?

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша, 1 болгарский перец, 1 луковица, 150 г твердого сыра, батон или булочки для бургеров (4–6 шт.), соль, перец, паприка, зелень, чеснок, растительное масло.

Рецепт: лук и перец мелко нарежьте, смешайте с фаршем, солью, перцем и паприкой. На ломтики батона или каждую половинку булочек от бургеров положите ломтик сыра. Сверху выложите щедрый слой мясной смеси, прижмите. Выложите гренки на решетку для гриля. Жарьте на углях 10–15 минут до готовности мяса и румяной корочки.

Для соуса смешайте растительное масло с рубленой зеленью и выдавленным чесноком, смажьте готовые гренки.

Дарья Иванова
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
