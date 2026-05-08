Песков назвал главный приоритет на 9 Мая

Обеспечение безопасности на 9 Мая является абсолютным приоритетом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, какие задачи в области безопасности определены в настоящее время.

Ранее Песков в ответ на указ президента Украины Владимира Зеленского о «разрешении» провести парад победы заявил, что Москве не нужно ничье дозволение. Он также осудил слова Зеленского и назвал это глупыми шутками.

Президент России Владимир Путин в то же время говорил, что День Победы является главным праздником для народов РФ и Белоруссии. Об этом он сказал в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, с которым встретился в Представительском кабинете российского лидера.

Лукашенко прибыл в Москву для участия в торжествах, посвященных 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Лидеры государств сочли этот момент идеальным для совместного празднования даты и обсуждения накопившихся вопросов.