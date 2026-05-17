День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 01:03

Песков назвал единство ветеранов на параде Победы гордостью всей России

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Единство поколений ветеранов, которое было продемонстрировано во время парада Победы на Красной площади в Москве, является поводом для гордости всей страны, заявил «Вестям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На параде присутствовали как ветераны Великой Отечественной войны, так и ветераны специальной военной операции.

Мы видели наших героев СВО. Ветераны, собственно, сидели справа и слева от президента. Ветераны Великой Отечественной и ветераны специальной военной операции, вот это единство ветеранов из разных поколений — повод для гордости всей нашей страны, — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Москва изначально говорила о том, что Парад победы в любом случае состоится. Это было важно для сохранения памяти Дня Победы.

Мы говорили, что отдадим дань памяти, как мы всегда это делаем, этому великому дню, Дню Победы. Что это сделает глава нашего государства. И он это сделал, — отметил Песков, высоко оценив речь президента России Владимира Путина.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев через зарубежных провокаторов предпринимал попытки сорвать праздничные мероприятия ко Дню Победы в ряде стран. Также предпринимались попытки поставить под сомнение народный характер акции «Бессмертный полк».

Власть
Россия
Дмитрий Песков
День Победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Севастополе при атаке БПЛА повреждена высоковольтная линия и три дома
Группу The Hatters внесли в базу украинского «Миротворца»
В Севастополе ПВО сбила десятки вражеских беспилотников
Запад разгневан из-за нового решения фон дер Ляйен по Украине
Россиянам пообещали рост средней зарплаты до 132 тыс. рублей
Стало известно, сколько раз за сутки ВСУ попытались атаковать ДНР
Экс-министр МИД Румынии удивил местных жителей своим заявлением о России
Песков назвал единство ветеранов на параде Победы гордостью всей России
Предлагал кинороли, насиловал, убивал: как «режиссер» держал в ужасе Москву
МЧС РФ сообщило о полной ликвидации пожара после взрыва в Пятигорске
В Иране оценили возможные расходы США на конфликт с Тегераном
Неподалеку от Иерусалима прогремел мощный взрыв
На Украине нашли связь между грузинскими наемниками ВСУ и США
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на перелеты
ПВО Минобороны сбила шесть дронов в Тульской области
В Москве двое детей на самокате попали в ДТП с автомобилем
Рак убил великую фигуристку: трагическая история любви Пахомовой и Горшкова
В Севастополе сбили шесть беспилотников у Северной стороны и Балаклавы
В Сумах прогремел второй за сутки взрыв на фоне воздушной тревоги
США обнаружили четыре вида пришельцев
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.