Единство поколений ветеранов, которое было продемонстрировано во время парада Победы на Красной площади в Москве, является поводом для гордости всей страны, заявил «Вестям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На параде присутствовали как ветераны Великой Отечественной войны, так и ветераны специальной военной операции.

Мы видели наших героев СВО. Ветераны, собственно, сидели справа и слева от президента. Ветераны Великой Отечественной и ветераны специальной военной операции, вот это единство ветеранов из разных поколений — повод для гордости всей нашей страны, — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Москва изначально говорила о том, что Парад победы в любом случае состоится. Это было важно для сохранения памяти Дня Победы.

Мы говорили, что отдадим дань памяти, как мы всегда это делаем, этому великому дню, Дню Победы. Что это сделает глава нашего государства. И он это сделал, — отметил Песков, высоко оценив речь президента России Владимира Путина.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев через зарубежных провокаторов предпринимал попытки сорвать праздничные мероприятия ко Дню Победы в ряде стран. Также предпринимались попытки поставить под сомнение народный характер акции «Бессмертный полк».