ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 01:51

«Беспринципные люди»: в РФ отметили, о чем забыл Лондон при дефиците сырья

Новак: Лондон забыл про принципиальную позицию по РФ на фоне дефицита сырья

Лондон, Великобритания Лондон, Великобритания Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Авторы антироссийских санкций в Великобритании в условиях дефицита сырья на мировых рынках забыли о том, что Россия якобы «плохая», обратил внимание вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. Поводом послужило решение Лондона, который в мае бессрочно разрешил импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах.

Есть такая фраза «беспринципные люди». Когда у них все хорошо, они хотят кому-нибудь сделать плохо. Вот они нам сделали плохо, отказавшись от нашей нефти, от наших нефтепродуктов. Когда им стало плохо, в данный момент, когда на рынке дефицит и им не хватает нефти, бензина, дизельного топлива, они тут же забыли про принципы, про то, что Россия «плохая», — отметил Новак.

Он добавил, что российское сырье востребовано в мире, а Москва после введения санкций переориентировала торговые потоки на дружественные страны. Эскалация вокруг Ирана и фактическая блокировка Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок энергоносителей, лишь усугубили дефицит на мировом рынке. Россия в такой момент вновь стала «нужна» европейским странам.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ указал, что российская экономика находится совсем не в том состоянии, в каком ее представляют западные СМИ. Он прокомментировал слухи о ее «смерти» словами американского писателя Марка Твена.

Власть
Великобритания
Александр Новак
сырье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иностранных дипломатов угостили квасом и объяснили, что такое «лепота»
Измены жене, дружба с Нагиевым, слова об СВО: как живет Владимир Сычев
Украине предрекли 30-летний путь к стандартам Евросоюза
Воробьев оценил запрет на выпивку во дворах Подмосковья
Астроном раскрыл данные о самом ожидаемом небесном явлении июня
Стало известно, можно ли купить в интернете реальные ответы на ЕГЭ
Российские цены на нефтепродукты признали одними из самых низких в мире
На нем говорят 300 миллионов: как русский язык стал ядром цивилизации
Для жителей некоторых регионов России могут ввести новый вид компенсации
Лидер КНДР понаблюдал за испытаниями нового эсминца
«Никогда»: Матвиенко прояснила отношение к шестидневной рабочей неделе
«Полное бесправие»: в ДНР заявили об ужасном положении украинских мужчин
ПВО нейтрализовала летевшие на Москву дроны
В США обвинили Иран в атаке на Ормузский пролив
Трамп намекнул, что может навредить одному из государств Ближнего Востока
Задержана находившаяся в международном розыске россиянка
«Демоны прошлого»: Пушков вскрыл страшную основу идеологии Украины
Рак, мысли о суициде, смерть дочери: куда пропал Владимир Стержаков
Языковой нацизм: какие страны запрещают говорить по-русски — реакция РФ
В Херсонской области выявили напряженный участок линии соприкосновения
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.