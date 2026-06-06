«Беспринципные люди»: в РФ отметили, о чем забыл Лондон при дефиците сырья Новак: Лондон забыл про принципиальную позицию по РФ на фоне дефицита сырья

Авторы антироссийских санкций в Великобритании в условиях дефицита сырья на мировых рынках забыли о том, что Россия якобы «плохая», обратил внимание вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. Поводом послужило решение Лондона, который в мае бессрочно разрешил импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах.

Есть такая фраза «беспринципные люди». Когда у них все хорошо, они хотят кому-нибудь сделать плохо. Вот они нам сделали плохо, отказавшись от нашей нефти, от наших нефтепродуктов. Когда им стало плохо, в данный момент, когда на рынке дефицит и им не хватает нефти, бензина, дизельного топлива, они тут же забыли про принципы, про то, что Россия «плохая», — отметил Новак.

Он добавил, что российское сырье востребовано в мире, а Москва после введения санкций переориентировала торговые потоки на дружественные страны. Эскалация вокруг Ирана и фактическая блокировка Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок энергоносителей, лишь усугубили дефицит на мировом рынке. Россия в такой момент вновь стала «нужна» европейским странам.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ указал, что российская экономика находится совсем не в том состоянии, в каком ее представляют западные СМИ. Он прокомментировал слухи о ее «смерти» словами американского писателя Марка Твена.