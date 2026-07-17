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17 июля 2026 в 17:50

В Минобороны отчитались о подготовке войск резерва

Военные инструкторы подготовили более 140 тыс. солдат в полках резерва

Юнус-Бек Евкуров Юнус-Бек Евкуров Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
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В России подготовили более 140 тыс. военнослужащих в полках резерва, рассказал заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров в ходе заседания коллегии Минобороны России. Солдат обучали рабочие группы и инструкторы. Итоги мероприятия опубликовали на сайте ведомства.

Рабочими группами и инструкторами органов боевой подготовки и резервных полков подготовлены более 140 тыс. военнослужащих в полках резерва, а также на полигонах и участках местности группировок войск, — заявил Евкуров.

Ранее замминистра обороны Дмитрий Щербинин рассказал о необходимости цифровой трансформации армии для военного превосходства России через ИИ. По его словам, вооруженные силы должны удержать преимущество в современных и прогнозируемых конфликтах. Он отметил, что целевой облик цифровой архитектуры вместе со смысловыми и лингвистическими взаимоувязками концептуальных документов уже подготовили.

Кроме того, сообщалось, что поставки беспилотников на фронт в 2026 году увеличились более чем в два раза по сравнению с 2025 годом. Помимо этого, в армии создали единую систему подготовки специалистов по дронам.

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