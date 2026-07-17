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17 июля 2026 в 16:55

В Минобороны сообщили о развитии поставок и использования БПЛА

Поставки БПЛА в зону СВО увеличились в два раза по сравнению с 2025 годом

Беспилотник «Герань» Беспилотник «Герань» Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Количество поставленных на фронт беспилотников в 2026 году увеличилось более чем в два раза по сравнению с показателями 2025 года, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко на заседании коллегии ведомства. По его словам, Минобороны в первой половине 2026 приложило много усилий для снабжения войск оборудованием и на закупку дронов.

Для обеспечения превосходства над противником количество поставленных в войска БПЛА в сравнении с 2025 годом увеличилось более чем в два раза, — заявил Криворучко.

Он также сообщил, что в армии создали единую систему подготовки специалистов по дронам. В нее вошли специальные программы обучения. За первые шесть месяцев 2026 года их прошли 8 тыс. человек. Кроме того, в учебных центрах готовят и полноценные подразделения с проведением боевого слаживания на штатной технике.

Криворучко добавил, что ведомство направило много усилий на гарантийные поставки средств поражения, вооружения, спецтехники в армию. Особое внимание было уделено закупке и интеграции БПЛА.

Ранее российская армия применила авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500 для нанесения ударов по позициям украинских вооруженных сил в ДНР и Харьковской области. В результате операции были ликвидированы пункты временного размещения и систем управления БПЛА.

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