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13 июля 2026 в 13:04

ВС России разбомбили пункты дислокации ВСУ

ВС РФ ударили ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам временной дислокации ВСУ

Фото: РИА Новости
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Российская армия применила авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500 для нанесения ударов по позициям украинских вооруженных сил в ДНР и Харьковской области, сообщили в МАКС Минобороны РФ. Эти операции включали поражение пунктов временного размещения и систем управления БПЛА.

Кадры поражения пункта временной дислокации подразделения 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ с помощью ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции в районе населенного пункта Щурово в ДНР, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские Су-34 нанесли авиаудары с использованием бомб ФАБ-500 по переправе ВСУ в районе Маяков в ДНР и по пункту временной дислокации украинских военных в Захаровке Харьковской области. Бомбы были оснащены универсальными модулями для планирования и корректировки траектории.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что воздушно-космические силы России поразили с помощью ФАБ-500 пункты управления БПЛА и временной дислокации ВСУ в районах Харьковской области. В частности, были поражены командный пункт дронов и временная база подразделений ВСУ.

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