ВКС разнесли пункт управления БПЛА ВСУ

Воздушно-космические силы России поразили с помощью ФАБ-500 пункты управления БПЛА и временной дислокации ВСУ в районах Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ на платформе МАКС. В частности, поражены командный пункт дронов и временная база подразделений ВСУ.

Кадры поражения пункта управления беспилотными летательными аппаратами 1-й отдельной бригады НГУ с помощью ФАБ-500 в районе населенного пункта Золотой Колодезь [ДНР] и пункта временной дислокации подразделения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ с помощью ФАБ-500 в районе населенного пункта Захаровка Харьковской области, — сообщили в МО.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что Воздушно-космические силы России нанесли удары авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины в Орехове и Краснополье. В ведомстве добавили, что в ходе операций потери украинской стороны составили до 40 военнослужащих.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские воздушно-космические силы нанесли удар по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами 1-й отдельной бригады особого назначения Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Кучеров Яр в ДНР. Авиаудар был совершен экипажами ВКС России с применением пяти авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.