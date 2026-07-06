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06 июля 2026 в 16:13

ВКС разнесли пункт управления БПЛА ВСУ

МО: ВКС РФ поразили с помощью ФАБ-500 пункт управления БПЛА ВСУ под Харьковом

Фото: РИА Новости
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Воздушно-космические силы России поразили с помощью ФАБ-500 пункты управления БПЛА и временной дислокации ВСУ в районах Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ на платформе МАКС. В частности, поражены командный пункт дронов и временная база подразделений ВСУ.

Кадры поражения пункта управления беспилотными летательными аппаратами 1-й отдельной бригады НГУ с помощью ФАБ-500 в районе населенного пункта Золотой Колодезь [ДНР] и пункта временной дислокации подразделения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ с помощью ФАБ-500 в районе населенного пункта Захаровка Харьковской области, — сообщили в МО.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что Воздушно-космические силы России нанесли удары авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины в Орехове и Краснополье. В ведомстве добавили, что в ходе операций потери украинской стороны составили до 40 военнослужащих.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские воздушно-космические силы нанесли удар по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами 1-й отдельной бригады особого назначения Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Кучеров Яр в ДНР. Авиаудар был совершен экипажами ВКС России с применением пяти авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

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