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31 июля 2026 в 16:26

«Берегитесь»: сенатор о желании Зеленского атаковать РФ с помощью Starlink

Сенатор Джабаров: ВС России заставят Зеленского просить пощады даже со Starlink

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
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Российские военные заставят президента Украины Владимира Зеленского просить пощады, даже если американский лидер Дональд Трамп позволит ВСУ использовать Starlink для ударов по РФ, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, попытки Киева применять спутниковую систему для атак вглубь российской территории являются лишь игрой на публику и лицемерием.

Я думаю, что попытки Киева использовать Starlink для ударов по РФ, — это лицемерие чистой воды. Спутниковая система давно используется Зеленским. Американцы дают ВСУ все данные. У нас есть информация, что у них несколько стационарных баз, одна из которых находится на Украине. Все полеты украинских БПЛА четко идут по тем разведданным, которые предоставляет Starlink. Поэтому это все больше похоже на игру на публику. Зеленский хочет сказать России: «Берегитесь, теперь я буду бомбить вас внутри страны». Но сейчас ВС РФ работают по многим морским портам Украины, отсекают и уничтожают всю логистику, которая сложилась за годы СВО. Я думаю, что это только начало. Если будем продолжать в таком же темпе, скоро Зеленский будет просить пощады. Пожелаем нашим воинам дальнейших успехов, — высказался Джабаров.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время встречи с Трампом попросил его разрешить Украине использование спутниковой сети Starlink для нанесения ударов вглубь российской территории. Глава Белого дома пообещал рассмотреть просьбу, но не уточнил, согласится ли на нее.

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