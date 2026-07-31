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31 июля 2026 в 17:06

Бывшего командира вертолета обвинили в деле о гибели шести человек на Алтае

Фото: Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Бывший командир вертолета Ми-8Т предстанет перед судом по делу о крушении воздушного судна на Алтае в 2023 году, в результате которого погибли шесть человек, сообщили в Генпрокуратуре России. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира вертолета Ми-8Т авиакомпании ООО «Алтайавиа». Он обвиняется по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, за исключением случаев, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, причинение крупного ущерба, смерть более двух лиц), — говорится в сообщении.

Следствие считает, что в июле 2023 года командир вертолета Ми‑8Т, выполнявшего коммерческий рейс по маршруту Карасук — Тюнгур — Белуха — Тюнгур — Карасук, при посадке нарушил федеральные авиационные правила и руководство по летной эксплуатации, что привело к крушению и гибели шести человек. Уголовное дело направлено в Усть‑Коксинский районный суд Республики Алтай для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что 18 июля произошло крушение вертолета в нескольких километрах от станицы Калининской Краснодарского края. Пилот воздушного судна погиб на месте.

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