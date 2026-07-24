25 июля — Василий Шукшин: биография писателя, актера и режиссера

25 июля исполняется 97 лет со дня рождения человека, чье имя давно стало символом русской души. В этот день родился Василий Макарович Шукшин — писатель и режиссер, человек, которого называют «последним гением русской литературы». Но путь к этому всенародному признанию был нелегким.

Детство в селе Сростки Алтайского края

Василий Шукшин родился 25 июля 1929 года в далеком алтайском селе Сростки, затерянном среди гор и лесов. Семья была крестьянской, жила бедно, но дружно. Когда мальчику не исполнилось и четырех лет, случилась беда — отца арестовали и вскоре расстреляли. Мама Мария Сергеевна осталась одна с тремя детьми. Она работала не покладая рук, чтобы прокормить семью, и дети с малых лет познали нужду. Шукшин вспоминал, что больше всего в детстве боялся за мать — вдруг она заболеет и умрет, и тогда они останутся совсем одни. Эта тревога и любовь к матери пронеслись через всю его жизнь.

Позже Мария Сергеевна вышла замуж за Павла Куксина, человека редкой доброты. Шукшин называл его вторым отцом и навсегда сохранил о нем теплую память. Но и отчим погиб на войне в 1942 году. Детство Василия Шукшина прошло в труде и лишениях, но именно там, на алтайской земле, родилась та особая шукшинская интонация — правдивая, простая и понятная каждому русскому человеку.

В школе он учился неровно: мог и похулиганить, и сорвать урок, а потом запоем читать книги ночи напролет. Учителя вспоминали, что Шукшин часто носил книгу за поясом, а однажды даже прожег свечкой одеяло, читая под ним тайком ото всех ночью. Уже тогда в мальчике просыпался артист — он любил организовывать концерты, читать стихи и разыгрывать сценки перед односельчанами.

Село Сростки (Бийский район) — родина писателя, кинорежиссера и актера Василия Макаровича Шукшина Фото: Юрченко/РИА Новости

Трагическая судьба отца: расстрел в 1933 году

Отец Василия, Макар Леонтьевич Шукшин, был арестован в разгар коллективизации, в 1933 году. Его обвинили в участии в антисоветском заговоре и, по сути, без суда и следствия расстреляли вместе с несколькими родственниками. Маленький Вася остался без отца, а на семью легло страшное клеймо — «сын врага народа».

Мать сделала все, чтобы дети не чувствовали себя отверженными, но тень отцовской трагедии преследовала семью долгие годы. Только в 1956 году, спустя 23 года, Макара Шукшина реабилитировали посмертно. Эта несправедливость, боль за отца и за всех невинно пострадавших людей стала одной из главных тем в творчестве Шукшина. Он размышлял о судьбе народа, о бунте и воле, о том, как человек может сохранить себя, когда вокруг все рушится. Эти размышления нашли отражение в его романе о Степане Разине «Я пришел дать вам волю», где он исследовал природу народного гнева и стремление к свободе.

Путь в литературу и кино: от техникума до режиссуры

После семи классов Шукшин поступил в Бийский автомобильный техникум, но проучился недолго — учеба не давалась, тянуло к другой жизни. Василий вернулся в Сростки, работал в колхозе, а в 1946 году, в 17 лет, окончательно покинул родной дом.

Дальше была долгая дорога. Шукшин работал слесарем-такелажником на заводах в Калуге и Владимире, строил железные дороги в Подмосковье. В 1949 году его призвали в армию. Служба проходила на флоте — сначала на Балтике, потом на Черном море, радистом. Именно там, вдали от дома, он начал писать свои первые рассказы. Но здоровье подвело: обострилась язва желудка, и его комиссовали.

Вернувшись в Сростки, Шукшин сдал экстерном экзамены за 10 классов и устроился учителем русского языка и литературы в вечерней школе. Вскоре его даже назначили директором. Но он чувствовал, что это не его путь. В 1954 году Шукшин продал корову, чтобы купить билет до Москвы, и отправился покорять столицу. Сначала хотел в Литинститут, но там требовали уже опубликованные работы. По совету режиссера Ивана Пырьева он пошел во ВГИК — и хотя на вступительных экзаменах не блистал эрудицией, его письменные работы так поразили комиссию, что Василия приняли в мастерскую самого Михаила Ромма.

Василий Шукшин Фото: РИА Новости

Главные фильмы и книги Шукшина

Еще студентом Шукшин начал сниматься и печататься. Первая роль в кино — эпизод в «Тихом Доне», затем главная роль в фильме «Два Федора». А в 1958 году в журнале «Смена» появился его первый рассказ «Двое на телеге». Но настоящая слава пришла позже. В 1963 году вышла его первая книга «Сельские жители», а следом — фильм «Живет такой парень», который он снял по своему сценарию. Картина получила приз в Венеции и сделала имя Шукшина известным всей стране.

Из его фильмов особенно запомнились зрителям «Печки-лавочки» — светлая и смешная история о простых людях, а также «Калина красная» — трагическая повесть о бывшем воре, который пытается начать новую жизнь, но прошлое не отпускает. Шукшин снимал о том, что знал и любил: о деревне, о людях с их горестями и радостями, о «чудиках» — нелепых и трогательных героях, в которых каждый мог узнать себя.

Василий Шукшин оставил богатое литературное наследие: два романа, повести, пьесы и более сотни рассказов. Его книги переведены на множество языков. За свою работу он был удостоен Государственной премии, а после смерти — и Ленинской.

Личная жизнь и последние годы

Личная жизнь Василия Шукшина была такой же непростой, как и вся его судьба. В родных Сростках он женился на Марии Шумской, но она не захотела уезжать с ним в Москву, и брак распался. В столице у него были романы с дочерью известного писателя и с актрисой, но настоящей, большой любовью стала Лидия Федосеева. Чтобы жениться на ней, Шукшин даже пошел на хитрость — потерял паспорт со штампом о первом браке и оформил новый, «чистый» документ. В браке с Федосеевой родились две дочери, Мария и Ольга, которые позже тоже стали актрисами.

Василий Шукшин в фильме «Печки-лавочки» Фото: РИА Новости

Творческий путь Шукшина оборвался внезапно и трагично. 2 октября 1974 года он скончался от сердечного приступа на теплоходе «Дунай» во время съемок фильма «Они сражались за Родину». Ему было всего 45 лет. Похоронили Шукшина на Новодевичьем кладбище, а на могилу люди несли ветки красной калины — как в его знаменитом фильме.

Память о «последнем гении русской литературы» (1929–1974)

Василий Шукшин успел сделать невероятно много. Он был актером, режиссером, сценаристом, но в первую очередь — писателем, который сумел сказать правду о русском народе так, как никто до него. Его называют последним гением русской литературы за то, что смог выразить душу простого человека — со всей его болью, надеждой и чудачеством. Его герои не герои в привычном смысле. Это мы сами — несовершенные, ищущие, ошибающиеся, но живые.

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