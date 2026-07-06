Тото Кутуньо: биография и творческий путь итальянского певца

7 июля родился человек, чье имя стало синонимом настоящей итальянской музыки. Благодаря итальянскому певцу Тото Кутуньо мир услышал настоящий гимн его родине — Италии. Песня L’italiano Тото Кутуньо звучит на всех площадях Италии во время праздников, ее поют в ресторанах от Тосканы до Сицилии, и она давно вышла за пределы Апеннинского полуострова, покорив сердца миллионов слушателей на разных континентах. Жизнь этого музыканта полна ярких событий, неожиданных поворотов, а путь к мировому признанию дался ему далеко не сразу.

Детство в Тоскане и увлечение музыкой

Будущий кумир публики появился на свет в 1943 году в городке Фоздиново, который находится в центральной части Италии. Его полное имя — Сальваторе Кутуньо, а известное всему миру прозвище Тото произошло от уменьшительной формы имени. Его отец, служивший военным моряком, был не просто любителем музыки, а истинным виртуозом игры на трубе. Именно он с пеленок прививал сыну любовь к мелодии. Мальчик буквально с младенчества начал постигать духовой инструмент, а к пяти годам уже бойко управлялся с аккордеоном. В возрасте семи лет Тото впервые ступил на сцену в качестве барабанщика в оркестре своего отца.

Детство будущего артиста было омрачено трагическим событием: когда Сальваторе не исполнилось и шести лет, на его глазах погибла младшая сестра — девочка подавилась едой во время семейной трапезы. Эта потеря оставила глубокий след в душе мальчика. Вскоре семья перебралась в портовый город Специя, где глава семьи продолжил военную службу. Именно там Тото проводил долгие часы на берегу, вглядываясь в морскую даль и мечтая о далеких странах. Тогда-то он и осознал, что музыка — это его язык, его способ высказывать то, что невозможно передать словами.

В 1956 году, в возрасте 13 лет, Кутуньо решил испытать свои силы на местном конкурсе юных талантов. Жюри отметило его дар, но победа ему не далась — лишь 3-е место. Однако это не охладило его пыла. В четырнадцать лет он пережил первую любовь, которая вдохновила его на создание собственной песни La strada dell' amore. До начала 1960-х годов Тото неустанно оттачивал мастерство, играл на ударных в различных коллективах, увлекался джазом и осваивал фортепиано, которое считал самым проникновенным инструментом. В 1962 году 19-летний Кутуньо отправился в полугодовое гастрольное путешествие по Скандинавии с ансамблем G-Unit. Именно тогда он окончательно утвердился в мысли, что его призвание — музыка.

Тото Кутуньо Фото: United Archives/kpa/Global Look Press

Музыкальная карьера Тото Кутуньо: от конкурсов к мировой славе

Вернувшись в Италию, Кутуньо собрал собственную группу Toto e Tati, в которую вошли его брат и несколько друзей. Коллектив выступал в небольших барах и ресторанах, исполняя по большей части чужие хиты, но иногда в программе звучали и авторские композиции Тото. В 1974 году он переименовал группу в Albatros и познакомился с поэтом-песенником Вито Паллавичини. Их творческий союз оказался невероятно плодотворным: вместе они создали такие песни, как Oasis, Uomo dove vai и Africa, которые позже стали широко известны.

Однако настоящая слава пришла к Кутуньо не сразу и не в качестве исполнителя. В середине 1970-х его композиторский талант привлек внимание крупнейших звезд эстрады. Он начал писать музыку для Джо Дассена, Фрэнка Синатры, Мирей Матье, Далиды и Адриано Челентано. В 1975 году вышел «Золотой альбом» Джо Дассена, в который вошли такие хиты, как Et si tu n’existais pas, Salut и знаменитая L’Été indien, — все они были написаны Тото Кутуньо. Впоследствии он также сотрудничал с Мишелем Сарду и группой Ricchi e Poveri. Его мелодии возглавляли французские чарты, а имя композитора становилось все более известным.

Сольная исполнительская карьера Кутуньо началась в 1978 году. В 1980 году он одержал победу на фестивале в Сан-Ремо с песней Solo noi. Но подлинный триумф ожидал его в 1983 году, когда он представил на том же конкурсе композицию L’italiano. В этой песне он с легкой иронией и безмерной нежностью воспел себя как типичного итальянца — эмоционального, любящего жизнь и свою родину. По решению жюри она заняла лишь 5-е место, но зрительское голосование безоговорочно отдало ей первенство. После фестиваля L’italiano стремительно взлетела на вершины хит-парадов Италии, Франции, Швейцарии и многих других стран. В 1985 году Кутуньо впервые приехал с концертами в Советский Союз, выступив в Москве и Ленинграде. С тех пор он стал частым гостем в России и не раз признавался в искренней симпатии к нашей стране. В 1990 году он победил на конкурсе «Евровидение» в Загребе. За свою долгую творческую биографию Сальваторе 15 раз участвовал в фестивале в Сан-Ремо и продал более 100 млн копий своих записей.

Тото Кутуньо Фото: United Archives/kpa/Global Look Press

Главные хиты и наследие певца

L’italiano навсегда осталась визитной карточкой Кутуньо, но его музыкальное наследие этим не ограничивается. Среди его самых известных композиций — победная Solo noi, проникновенная Serenata, романтичная Donna, Donna Mia и глубокая по эмоциям Emozioni. Особое место в музыкальной карьере Тото Кутуньо занимала песня Le Mamme, которую он посвятил своей матери. Кроме того, Кутуньо был выдающимся композитором, чьи произведения звучали в исполнении Адриано Челентано, Мирей Матье, Далиды, Мишеля Сарду и, конечно, Джо Дассена.

Личная жизнь и последние годы

Несмотря на колоссальную популярность и постоянное нахождение в центре внимания прессы, Тото Кутуньо личную жизнь всегда старался держать подальше от чужих глаз. Он был сторонником традиционных итальянских ценностей и не любил выносить семейные дела на публику. Его супругой стала Карла — девушка из состоятельной семьи, в которую он влюбился без памяти. Они мечтали о многодетной семье, но после аборта по медицинским показаниям Карла не могла иметь детей. Несмотря на это, Кутуньо оставался рядом с ней до самого конца и называл ее единственной любовью всей своей жизни. Однако у певца был и внебрачный сын, родившийся от другой женщины, с которой у него был тайный роман. Долгие годы он существовал в двух семьях.

В 2007 году у Кутуньо обнаружили метастатический рак простаты. Ему провели операцию и курс химиотерапии. На протяжении нескольких лет он выступал сидя на стуле, но продолжал радовать поклонников. Болезнь отступила, но в конце концов вернулась. Тото Кутуньо ушел из жизни 22 августа 2023 года в Милане в возрасте 80 лет, оставив после себя бесценное музыкальное наследие.

Тото Кутуньо Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Интересные факты о Тото Кутуньо

В жизни этого удивительного человека было множество необычных деталей, которые делают его личность еще более яркой. У Кутуньо не было специального музыкального образования: по настоянию родителей он окончил экономический факультет и стал дипломированным бухгалтером. Однако это не помешало ему стать одним из самых успешных музыкантов своего времени. Тото был убежден, что фиолетовый цвет приносит ему удачу, и часто использовал его в сценических костюмах и оформлении. Из русской кухни он особенно любил борщ — и это не случайно, ведь его мать имела русские корни и носила имя Ольга.

Кутуньо никогда не пользовался мужским парфюмом или одеколоном — только лосьоном после бритья. Свободное время он проводил на своей вилле в деревне Сан-Микеле-ди-Пагана, откуда открывался великолепный вид на залив Лигурийского моря, а его главной страстью были лодки и море. Любопытно, что песня L’italiano изначально была предложена Адриано Челентано, но тот отказался ее исполнять, посчитав, что она не подходит его стилю. Так она стала символом самого Кутуньо и навсегда осталась в сердцах миллионов. Он был любимцем женщин; боролся с тяжелой болезнью, но продолжал выходить на сцену; писал для величайших голосов XX века, но сам оставался простым и доступным.

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