Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 10:05

Тото Кутуньо: биография и творческий путь итальянского певца

Тото Кутуньо Тото Кутуньо Фото: United Archives/kpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

7 июля родился человек, чье имя стало синонимом настоящей итальянской музыки. Благодаря итальянскому певцу Тото Кутуньо мир услышал настоящий гимн его родине — Италии. Песня L’italiano Тото Кутуньо звучит на всех площадях Италии во время праздников, ее поют в ресторанах от Тосканы до Сицилии, и она давно вышла за пределы Апеннинского полуострова, покорив сердца миллионов слушателей на разных континентах. Жизнь этого музыканта полна ярких событий, неожиданных поворотов, а путь к мировому признанию дался ему далеко не сразу.

Детство в Тоскане и увлечение музыкой

Будущий кумир публики появился на свет в 1943 году в городке Фоздиново, который находится в центральной части Италии. Его полное имя — Сальваторе Кутуньо, а известное всему миру прозвище Тото произошло от уменьшительной формы имени. Его отец, служивший военным моряком, был не просто любителем музыки, а истинным виртуозом игры на трубе. Именно он с пеленок прививал сыну любовь к мелодии. Мальчик буквально с младенчества начал постигать духовой инструмент, а к пяти годам уже бойко управлялся с аккордеоном. В возрасте семи лет Тото впервые ступил на сцену в качестве барабанщика в оркестре своего отца.

Детство будущего артиста было омрачено трагическим событием: когда Сальваторе не исполнилось и шести лет, на его глазах погибла младшая сестра — девочка подавилась едой во время семейной трапезы. Эта потеря оставила глубокий след в душе мальчика. Вскоре семья перебралась в портовый город Специя, где глава семьи продолжил военную службу. Именно там Тото проводил долгие часы на берегу, вглядываясь в морскую даль и мечтая о далеких странах. Тогда-то он и осознал, что музыка — это его язык, его способ высказывать то, что невозможно передать словами.

В 1956 году, в возрасте 13 лет, Кутуньо решил испытать свои силы на местном конкурсе юных талантов. Жюри отметило его дар, но победа ему не далась — лишь 3-е место. Однако это не охладило его пыла. В четырнадцать лет он пережил первую любовь, которая вдохновила его на создание собственной песни La strada dell' amore. До начала 1960-х годов Тото неустанно оттачивал мастерство, играл на ударных в различных коллективах, увлекался джазом и осваивал фортепиано, которое считал самым проникновенным инструментом. В 1962 году 19-летний Кутуньо отправился в полугодовое гастрольное путешествие по Скандинавии с ансамблем G-Unit. Именно тогда он окончательно утвердился в мысли, что его призвание — музыка.

Тото Кутуньо Тото Кутуньо Фото: United Archives/kpa/Global Look Press

Музыкальная карьера Тото Кутуньо: от конкурсов к мировой славе

Вернувшись в Италию, Кутуньо собрал собственную группу Toto e Tati, в которую вошли его брат и несколько друзей. Коллектив выступал в небольших барах и ресторанах, исполняя по большей части чужие хиты, но иногда в программе звучали и авторские композиции Тото. В 1974 году он переименовал группу в Albatros и познакомился с поэтом-песенником Вито Паллавичини. Их творческий союз оказался невероятно плодотворным: вместе они создали такие песни, как Oasis, Uomo dove vai и Africa, которые позже стали широко известны.

Однако настоящая слава пришла к Кутуньо не сразу и не в качестве исполнителя. В середине 1970-х его композиторский талант привлек внимание крупнейших звезд эстрады. Он начал писать музыку для Джо Дассена, Фрэнка Синатры, Мирей Матье, Далиды и Адриано Челентано. В 1975 году вышел «Золотой альбом» Джо Дассена, в который вошли такие хиты, как Et si tu n’existais pas, Salut и знаменитая L’Été indien, — все они были написаны Тото Кутуньо. Впоследствии он также сотрудничал с Мишелем Сарду и группой Ricchi e Poveri. Его мелодии возглавляли французские чарты, а имя композитора становилось все более известным.

Сольная исполнительская карьера Кутуньо началась в 1978 году. В 1980 году он одержал победу на фестивале в Сан-Ремо с песней Solo noi. Но подлинный триумф ожидал его в 1983 году, когда он представил на том же конкурсе композицию L’italiano. В этой песне он с легкой иронией и безмерной нежностью воспел себя как типичного итальянца — эмоционального, любящего жизнь и свою родину. По решению жюри она заняла лишь 5-е место, но зрительское голосование безоговорочно отдало ей первенство. После фестиваля L’italiano стремительно взлетела на вершины хит-парадов Италии, Франции, Швейцарии и многих других стран. В 1985 году Кутуньо впервые приехал с концертами в Советский Союз, выступив в Москве и Ленинграде. С тех пор он стал частым гостем в России и не раз признавался в искренней симпатии к нашей стране. В 1990 году он победил на конкурсе «Евровидение» в Загребе. За свою долгую творческую биографию Сальваторе 15 раз участвовал в фестивале в Сан-Ремо и продал более 100 млн копий своих записей.

Тото Кутуньо Тото Кутуньо Фото: United Archives/kpa/Global Look Press

Главные хиты и наследие певца

L’italiano навсегда осталась визитной карточкой Кутуньо, но его музыкальное наследие этим не ограничивается. Среди его самых известных композиций — победная Solo noi, проникновенная Serenata, романтичная Donna, Donna Mia и глубокая по эмоциям Emozioni. Особое место в музыкальной карьере Тото Кутуньо занимала песня Le Mamme, которую он посвятил своей матери. Кроме того, Кутуньо был выдающимся композитором, чьи произведения звучали в исполнении Адриано Челентано, Мирей Матье, Далиды, Мишеля Сарду и, конечно, Джо Дассена.

Личная жизнь и последние годы

Несмотря на колоссальную популярность и постоянное нахождение в центре внимания прессы, Тото Кутуньо личную жизнь всегда старался держать подальше от чужих глаз. Он был сторонником традиционных итальянских ценностей и не любил выносить семейные дела на публику. Его супругой стала Карла — девушка из состоятельной семьи, в которую он влюбился без памяти. Они мечтали о многодетной семье, но после аборта по медицинским показаниям Карла не могла иметь детей. Несмотря на это, Кутуньо оставался рядом с ней до самого конца и называл ее единственной любовью всей своей жизни. Однако у певца был и внебрачный сын, родившийся от другой женщины, с которой у него был тайный роман. Долгие годы он существовал в двух семьях.

В 2007 году у Кутуньо обнаружили метастатический рак простаты. Ему провели операцию и курс химиотерапии. На протяжении нескольких лет он выступал сидя на стуле, но продолжал радовать поклонников. Болезнь отступила, но в конце концов вернулась. Тото Кутуньо ушел из жизни 22 августа 2023 года в Милане в возрасте 80 лет, оставив после себя бесценное музыкальное наследие.

Тото Кутуньо Тото Кутуньо Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Интересные факты о Тото Кутуньо

В жизни этого удивительного человека было множество необычных деталей, которые делают его личность еще более яркой. У Кутуньо не было специального музыкального образования: по настоянию родителей он окончил экономический факультет и стал дипломированным бухгалтером. Однако это не помешало ему стать одним из самых успешных музыкантов своего времени. Тото был убежден, что фиолетовый цвет приносит ему удачу, и часто использовал его в сценических костюмах и оформлении. Из русской кухни он особенно любил борщ — и это не случайно, ведь его мать имела русские корни и носила имя Ольга.

Кутуньо никогда не пользовался мужским парфюмом или одеколоном — только лосьоном после бритья. Свободное время он проводил на своей вилле в деревне Сан-Микеле-ди-Пагана, откуда открывался великолепный вид на залив Лигурийского моря, а его главной страстью были лодки и море. Любопытно, что песня L’italiano изначально была предложена Адриано Челентано, но тот отказался ее исполнять, посчитав, что она не подходит его стилю. Так она стала символом самого Кутуньо и навсегда осталась в сердцах миллионов. Он был любимцем женщин; боролся с тяжелой болезнью, но продолжал выходить на сцену; писал для величайших голосов XX века, но сам оставался простым и доступным.

Ранее мы рассказали о личной жизни актера Валерия Золотухина.

Музыка
песня
Евровидение
Милан
композитор
карьера
биографии
Италия
певцы
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, как начать вести здоровый образ жизни
Популярная российская актриса застряла над ущельем в Сочи во время ливня
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные «Геранью» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Политолог рассказал об отношении Трампа к Европе
Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП с пенсионеркой
Раскрыты детали встречи Эрдогана и Трампа в Анкаре
Михалков, слезы внука: кадры прощания с королевой цыганской песни Жемчужной
Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля
Пожилой неадекват искромсал свою жену ножом в Москве
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Школьнице из Таганрога запретили получать аттестат из-за откровенного наряда
В Москве мужчина напал на знакомую и вытолкнул ее из окна
Пригожин высказался о свободном обучении ИИ на авторских материалах
Лерчек вернулась к танго несмотря на болезнь
Лжемастер по ремонту «нагрел» 19 человек на 5,4 млн рублей в Якутии
Названы травмы пассажиров севшего в Бишкеке самолета
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.