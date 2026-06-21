Наталья Варлей: биография актрисы, сыгравшей Нину в «Кавказской пленнице»

Имя Натальи Варлей прочно ассоциируется с золотым фондом советской комедии. Ее героиня из фильма Леонида Гайдая стала настоящим символом эпохи — олицетворением молодости, непосредственности и той самой «спортивной комсомолки и просто красивой» девушки, о которой мечтали миллионы. Однако за этим сияющим образом скрывается жизнь, полная драматических коллизий, личных трагедий и непрекращающегося стремления к самовыражению, далеко выходящему за рамки одного амплуа.

Детство и юность: путь в артистки цирка и кино

Наталья Владимировна Варлей родилась 22 июня 1947 года в румынском городе Констанца, расположенном на побережье Черного моря. Ее отец, капитан дальнего плавания, постоянно находился в рейсах, и беременная мать отправилась с ним в очередное плавание, поэтому появление дочери на свет произошло вдали от дома. В первые месяцы жизни будущая актриса успела сменить несколько городов — Ленинград, Москву, Владивосток. Окончательно семья осела в Мурманске, куда отца назначили заместителем начальника пароходства. Именно там Наталья пошла в школу и прожила 7 лет.

Родословная Варлей — это причудливое переплетение культур: по отцовской линии в ней смешались валлийские (уэльские) и поволжско-немецкие корни, по материнской — французские. Саму фамилию она унаследовала от предков-коннозаводчиков из Уэльса, которые еще в XIX веке перебрались в Российскую империю.

Творческие задатки проявились у девочки рано: она начала сочинять стихи в 4 года, увлеклась музыкой и рисованием. Однако судьба преподнесла ей серьезное испытание — врачи диагностировали ревмокардит и категорически запретили любые физические нагрузки. Вопреки этому однажды в Москве Наталья увидела объявление о наборе в акробатическую студию при цирке на Цветном бульваре. Тайком от родителей записалась и прошла отбор, положив начало своему пути в искусство.

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей на международном кинофестивале ‭«Золотой Дюк», проходящем в Одессе Украинской ССР. 1990 год Фото: Галина Кмит/РИА Новости

После школы Варлей поступила в Государственное училище циркового и эстрадного искусства, которое в 1965 году окончила с красным дипломом по специальности «артистка-эквилибристка». Два года она выступала на манеже Московского цирка, исполняя номера на трапеции с кастаньетами и участвуя в представлениях знаменитого клоуна Леонида Енгибарова. Енгибаров, который был старше ее на 12 лет, проявлял знаки внимания: провожал до дома, читал стихи Бодлера. Именно это сотрудничество и стало тем мостиком, который привел ее в мир кино.

Роль Нины в «Кавказской пленнице»: как это было

В 1966 году режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич пришел в цирк посмотреть выступление Енгибарова и обратил внимание на симпатичную девушку, которая идеально подходила для его новой картины «Формула радуги». В этом фильме Варлей сыграла медсестру и привлекла внимание самого Леонида Гайдая, который как раз искал актрису на роль Нины в «Кавказской пленнице». На это место претендовали почти 500 артисток, включая таких известных, как Марианна Вертинская, Наталья Селезнева и Наталья Кустинская. Однако когда на пробу пришла Варлей, Гайдай воскликнул: «Стоп! Ее я и искал!»

Сама Наталья колебалась: она мечтала о цирковой карьере и не хотела бросать манеж. Но преподаватель из циркового училища убедил ее: «Съемки закончатся, и ты вернешься. А представь, как тебя будут объявлять: „Под куполом цирка — исполнительница главной роли в фильме „Кавказская пленница“!» Гайдая покорила не только внешность актрисы, но и ее смелость — девушка соглашалась на все трюки без дублеров. Ей пришлось освоить вождение автомобиля, верховую езду и скалолазание. В сцене прыжка в ледяную воду Гайдай пригласил дублершу, но та не умела плавать, и прыжок выполнила сама Варлей — вода была всего около семи градусов. Кадры, где герои дрожат от холода на берегу, не были игрой — актеры действительно замерзли. Позже актриса признавалась, что по характеру была романтичной и мечтательной, а образ бойкой комсомолки Нины во многом создал сам режиссер. Фильм вышел в 1967 году и мгновенно сделал юную циркачку всесоюзной знаменитостью.

Наталья Варлей в роли Нины и Александр Демьяненко в роли Шурика в фильме ‭«Кавказская пленница», 1966 год. Режиссер Леонид Гайдай. Киностудия ‭«Мосфильм» Фото: Чигляков/РИА Новости

Другие фильмы и театральные работы

Съемки в фильме Гайдая принесли Варлей всесоюзную популярность. Сразу после оглушительного успеха «Кавказской пленницы» она получила предложение сыграть ведьму-панночку в первом советском фильме ужасов «Вий» (1967). Эта роль закрепила ее популярность и продемонстрировала, что актриса способна на большее, чем просто комедийные образы. Всего за свою карьеру она снялась более чем в 60 картинах, среди которых «Золото» (1970), «Бег» (1970), «Семь невест ефрейтора Збруева» (1970), «12 стульев» (1971), «Соло для слона с оркестром» (1975), «Гостья из будущего» (1984), «Посторонним вход разрешен» (1987), «Волшебник Изумрудного города» (1994), «Волкодав из рода Серых Псов» (2006). В 2024 году вышла картина «Незабудки» с ее участием.

Параллельно с кино Варлей работала в театре: в 1971 году окончила Театральное училище имени Щукина и до 1978 года играла в Московском драматическом театре имени Станиславского, дебютировав в спектакле «Альберт Эйнштейн» в роли Роз-Мари Фей. В 1980-х годах она поступила в Литературный институт имени Горького и в 1990 году получила диплом поэта. Варлей выпустила сборники стихов «Кружась над золотыми куполами», «Любовь», «Во мне такая музыка звучит» и автобиографическую книгу «Канатоходка». В начале 1990-х записала грампластинку «На высшей точке единения» с песнями на свои стихи. Предисловие к первому сборнику написал Юрий Никулин, знавший ее еще с детских занятий в цирковой студии.

Личная жизнь, браки и дети

Личная жизнь Натальи Варлей была непростой. Первый брак с актером Николаем Бурляевым она называет наивной юношеской влюбленностью, которая быстро угасла. Второй брак с Владимиром Тихоновым, сыном Вячеслава Тихонова и Нонны Мордюковой, начался в 1971 году, а в 1972 году родился сын Василий. Однако супруг страдал зависимостями, и после семи лет безуспешных попыток спасти его семья распалась. Трагическая смерть Владимира в 1990 году стала еще одним ударом. В 1985 году у актрисы родился второй сын, Александр, который, как и старший брат, носит фамилию матери. Кто его отец — остается тайной. Третий брак с человеком, далеким от искусства, также не сложился. Сегодня актриса живет одна в частном доме на опушке леса, окруженная четырнадцатью кошками, которых она подбирает на улице. Сыновья навещают ее редко.

Интересные факты о Наталье Варлей

Наталья Варлей пишет стихи с четырех лет, ее рост составляет всего 150 см. Она удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, является лауреатом Государственной премии РСФСР имени Крупской, кавалером орденов Дружбы и Почета. В 2002 году получила приз «Немеркнущая зрительская любовь». Актриса активно помогает бездомным животным. Сегодня она редко появляется на экране, но продолжает писать, давать интервью и участвовать в творческих вечерах.

Ранее мы рассказали про личную жизнь звезды Голливуда Анджелины Джоли