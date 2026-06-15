Митхун Чакраборти: биография и фильмография короля диско в индийском кино

Он носил обноски, спал на вокзалах и голодал, мечтая о большой сцене. Его отказывались снимать в коммерческом кино. Но именно этот парень из трущоб Калькутты заставил миллионы зрителей по всему миру пуститься в пляс под ритмы диско. Митхун Чакраборти — живая легенда Болливуда, чей путь от безвестности до одного из самых известных актеров Индии мог бы лечь в основу самого вдохновляющего фильма.

Детство и начало карьеры: от трудного пути до кумира миллионов

Гоуранга Чакраборти, известный всему миру как Митхун Чакраборти, родился 16 июня 1950 года в семье служащего телефонной компании в Калькутте. Он стал старшим и единственным сыном, у него есть три младшие сестры, одна из которых позже ушла в монастырь и стала отшельницей. С ранних лет мальчик поражал окружающих своим актерским даром, с удовольствием участвуя в школьных театральных постановках. Однако путь к славе оказался гораздо труднее, чем можно было представить.

Митхун получил степень бакалавра химии в престижном Шотландском церковном колледже Калькутты, но наука не была его настоящим призванием. Он грезил кино и после окончания колледжа поступил в Институт кино и телевидения в Пуне, чтобы учиться на профессионального актера. Там он нашел и друзей, среди которых был будущая звезда Болливуда Шакти Капур. Правда, дружба начиналась с необычного обряда посвящения: старшекурсник Митхун, как вспоминал Капур, подстриг его и запер в темной комнате — таковы были нравы институтского братства.

Годы учебы стали для Чакраборти временем больших перемен. Он оставил в прошлом свое увлечение наксалитским движением, к которому примкнул в юности во время политической нестабильности в Бенгалии. Окончив институт в 1976 году, Чакраборти отправился покорять Бомбей, но город встретил неприветливо. У него не было ни денег, ни жилья. Актер ночевал прямо на тротуарах, на вокзалах, в общежитиях для бедных, а иногда, чтобы помыться, ему приходилось просить разрешения воспользоваться душем в частном спортивном клубе. Он голодал и отчаянно искал любую работу.

Кадр из фильма «Королевская охота» Фото: Udaya Bhaskar International

Прорыв: роль в фильме «Королевская охота» и танец с «Диско Кхан»

Удача улыбнулась молодому артисту в том же 1976 году, когда известный режиссер Мринал Сен пригласил его на главную роль в своей артхаусной драме «Королевская охота». Сен искал актера с уникальной внешностью и внутренней энергией. Чакраборти идеально подошел на роль молодого наивного охотника из индийского племени санталов по имени Генуа. Фильм имел оглушительный успех у критиков и принес начинающему артисту престижную Национальную кинопремию за лучшую мужскую роль. Однако даже эта высокая награда не сразу открыла перед ним двери в большой кинематограф. Режиссеры отказывались снимать актера в коммерческом кино, а боссы студий сомневались в его кассовом потенциале. Некоторые продюсеры напрямую заявляли, что его слишком темный цвет кожи не подходит для главных ролей.

Перелом произошел в 1982 году, когда режиссер Баббар Субхаш пригласил Чакраборти в свой музыкальный фильм «Танцор диско». Митхун сыграл Джимми, уличного танцора из трущоб, мечтающего о большом успехе. Эта история во многом перекликалась с его собственной судьбой, и он работал в фильме с невероятной искренностью и страстью. Зажигательные танцы Чакраборти в стиле диско, яркая музыка, запоминающиеся песни моментально покорили миллионы зрителей. Фильм стал настоящим феноменом, собрав полные залы не только в Индии, но и далеко за ее пределами. В Советском Союзе картина стала вторым самым кассовым индийским фильмом всех времен, а Митхун Чакраборти получил прозвище Танцор диско. Он мгновенно превратился из бедного актера в настоящую икону поп-культуры и одного из самых высокооплачиваемых артистов Индии.

Кадр из фильма «Танцор диско» Фото: B. Subhash Movie Unit

Лучшие фильмы Митхуна Чакраборти: список хитов 80-х и 90-х

После оглушительного успеха «Танцора диско» Митхун стал сниматься с невероятной скоростью. В 1980–1990-х годах он был одним из самых занятых актеров Болливуда, появляясь в десятках фильмов ежегодно. В 1989 году установил уникальный рекорд, занесенный в Книгу рекордов Лимка: за один год на экраны вышло 19 фильмов с его участием в главной роли, и этот рекорд до сих пор остается непревзойденным.

В его фильмографии тех лет можно найти картины на любой вкус. Это музыкальные хиты, закрепившие его славу танцора: «Танцуй, танцуй» (1987 г.), «Материнская клятва» (1983 г.). Остросюжетные боевики, где он демонстрировал свое мастерство каратиста: «Боксер» (1984 г.), «Сети любви» (1986 г.), «Коммандос» (1988 г.), «Враг» (1990 г.). Это и трогательные мелодрамы, и семейные драмы: «Храм любви» (1988 г.), «Неравный брак» (1988 г.). Среди его самых известных работ также фильмы «Разыскивается» (1983 г.), «Защитники родины» (1987 г.), «Гуру: путь к успеху» (1989 г.), а также культовая роль в «Агнипатхе» (1990 г.), принесшая ему премию Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана.

Награды и признание: национальные кинопремии Индии

Несмотря на огромную популярность в массовом кино, Чакраборти не забывал и о серьезных ролях. В 1992 году он снялся в бенгальском фильме «Тахадер Катха» режиссера Буддхадева Дасгупты. Митхун сыграл борца за свободу, который выходит из тюрьмы через десять лет после обретения Индией независимости и пытается найти свое место в изменившемся мире. Эта сложная, драматическая роль принесла ему вторую Национальную кинопремию. А в 1998 году он получил третью Национальную премию — уже за лучшую мужскую роль второго плана в биографической драме «Свами Вивекананда», где сыграл духовного учителя Рамакришну Парамахамсу. Таким образом, он стал обладателем трех Национальных кинопремий, что является знаком высочайшего профессионального признания.

Однако известность и богатство не изменили характер Чакраборти. Он всегда старался оставаться «народным героем», человеком из толпы. Простота и честность артиста снискали ему любовь миллионов простых индийцев.

Митхун Чакраборти с сыном Намаши Фото: Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

Личная жизнь: брак с актрисой и семья

Личная жизнь Митхуна Чакроборти не была безоблачной. Первый брак с моделью Хелен Льюк продлился недолго. В 1979 году он женился на актрисе Йогите Бали. Их брак пережил немало испытаний, включая слухи о романе Чакраборти с актрисой Шридеви, но супруги сохранили семью. Они вместе уже более четырех десятилетий и воспитали четверых детей. Их старший сын Мимох пошел по стопам отца и стал актером, другие сыновья — Махакшай и Ушмей — также связаны с киноиндустрией. А младшая дочь Дишани является приемной, но горячо любимой всеми членами семьи. Сам Митхун признается, что его жена Йогита пожертвовала своей карьерой ради семьи, и это стало основой их счастливого брака.

В последние годы актер остается активным и востребованным. Он продолжает сниматься в кино на хинди и бенгали, а также пробует себя в новых амплуа. В 2022 году за роль в бенгальском фильме «Проджапоти» он получил свою четвертую премию Filmfare Award, а в 2024 году был удостоен еще одной Filmfare Award за лучшую мужскую роль (по версии критиков) в фильме «Кабуливала». Кроме того, он успешно занимается бизнесом, владея сетью отелей, и политикой: в 2014 году был избран членом верхней палаты индийского парламента — Раджья Сабха. В 2024 году его вклад в кинематограф был отмечен высшей наградой Индии в области кино — премией Дадасахеба Фальке, а также гражданским орденом Падма Бхушан.

Интересные факты о Митхуне Чакраборти

Звезда активно занимается благотворительностью, часто помогая нуждающимся. В частности, он спонсирует работу онкологического центра и оказывает материальную поддержку пенсионерам и другим социально незащищенным слоям населения. Кроме того, Митхун долгое время возглавлял крупнейший профсоюз работников кинематографа Индии, отстаивая права своих коллег по цеху. Он также входит в «Круг покровителей» — элитную группу меценатов благотворительного проекта Give Foundation.

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