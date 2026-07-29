Кафе и рестораны могут обязать подавать бесплатную воду Делягин призвал ввести бесплатную питьевую воду для гостей ресторанов

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предложил обязать кафе и рестораны бесплатно предоставлять посетителям фильтрованную питьевую воду. Соответствующее обращение он направил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что сейчас многие заведения общественного питания предлагают клиентам только бутилированную воду премиальных марок по высокой цене. Кроме того, посетители даже могут не знать о доступных дешевых вариантах. Официанты предлагают заказать воду в ожидании основного блюда, а порой, обслуживание затягивается. Тогда клиент сам просит попить. В итоге, отметил Делягин, в счете гость увидит дорогостоящий напиток.

Для прекращения такой практики зампред предложил обязать предприятия общественного питания бесплатно предоставлять гостям фильтрованную питьевую воду из водопровода. Введение такой нормы позволит повысить культуру обслуживания, снизить уровень недовольства посетителей и улучшить отношение граждан к предпринимателям, считает он.

Ранее в Москве пассажирам третьего Московского центрального диаметра начали бесплатно раздавать питьевую воду на фоне жары. Представители компании отметили, что 28 июля температура воздуха в столице повысилась до 27 градусов.