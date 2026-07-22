На Украине хотят ужесточить наказание для общепита за русские песни В Раде предложили увеличить штрафы для общепита за русскую музыку

В Верховную раду внесен законопроект о значительном увеличении штрафов за проигрывание клипов и песен на русском языке в кафе и ресторанах, следует из карточки документа на сайте парламента. Сейчас за это предусмотрен штраф в 170 гривен (297 рублей).

По информации издания «Страна.ua», авторы инициативы предлагают запретить во время обслуживания клиентов воспроизводить песни, фонограммы, видеограммы и клипы, связанные с Россией. В случае принятия закона за первое нарушение будут штрафовать на 8,5 –17 тыс. гривен (14,8 — 29,7 тыс. рублей), за повторное — до 85 тыс. гривен (148 тыс. рублей), а за третье и последующие — до 170 тыс. гривен (297,5 тыс. рублей).

Ранее в Киеве учительницу лицея оштрафовали на 3,4 тыс. гривен (почти 6 тыс. рублей) за то, что она показала первоклассникам мультфильм на русском языке. Поводом для административного протокола стала жалоба родителя одного из учеников.

До этого сообщалось, что в отношении сотрудников Одесского областного драматического театра составили пять административных протоколов за использование русского языка. Меры были приняты после поступившей жалобы.