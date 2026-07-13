Украинских артистов оштрафовали за использование русского языка

Пять административных протоколов составили в отношении сотрудников Одесского областного драматического театра за использование русского языка, говорится в пресс-релизе уполномоченного по защите государственного языка Украины. Там отметили, что данные меры были предприняты после поступившей жалобы.

Представитель уполномоченного по защите государственного языка Анны Неруш составила пять протоколов об административных правонарушениях по итогам реализации мер государственного контроля за использованием государственного языка в Одесском областном академическом драматическом театре, — сообщило ведомство.

По данным ведомства, основанием для мер стала жалоба, поданная на фоне общественного резонанса из‑за отмены студенческой постановки спектакля Никола Кулиша «Мина Мазайло». К жалобе приложили аудиозаписи заседания художественного совета театра и совещаний с его руководством — в них зафиксировано, в частности, использование русского языка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня языков, подпадающих под защиту в рамках Европейской хартии региональных или миноритарных языков. По его словам, такое решение принято якобы для выполнения европейских обязательств и защиты украинского языкового пространства.