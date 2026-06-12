Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня языков, подпадающих под защиту в рамках Европейской хартии региональных или миноритарных языков, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в социальной сети. По его словам, это решение направлено на выполнение европейских обязательств.

Это важное решение для защиты украинского языкового пространства и выполнения наших европейских обязательств. Русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии. Это справедливое и закономерное решение, — заявил Стефанчук.

Стефанчук добавил, что Украина уважает языковое и культурное многообразие, однако, по его словам, была вынуждена устранить возможности для сохранения внешнего влияния. Закон также предусматривает уточнение перевода Хартии и исключение из ратификационного закона упоминаний русского языка.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена добиться полного восстановления прав русских и русскоязычных граждан, против которых украинские власти развязали открытый террор. По его словам, это одно из условий прочного мира на Украине.