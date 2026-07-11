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11 июля 2026 в 14:38

Захарова уверена, что сербы знают о сущности «деятелей на Банковой»

Захарова: в Сербии должны знать о деятельности украинских политиков

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Россия убеждена, что общественность дружественной Сербии хорошо осведомлена о том, что из себя представляют деятели на Банковой, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, распространенном пресс-службой ведомства. Так она прокомментировала конференцию в Белграде, на которой выступил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. По словам дипломата, враждебные антироссийские эскапады не получили должной реакции со стороны сербских организаторов.

Убеждены, что общественность дружественной Сербии хорошо осведомлена о том, что именно представляют из себя те, кто сегодня хозяйничает на Банковой, последовательно уничтожая историю, культуру и жителей собственной страны по заказу своих европейских хозяев, — отметила Захарова.

До этого дипломат отметила, что украинский политик намеренно злоупотребил гостеприимством организаторов, чтобы сделать агрессивную русофобскую пропаганду центральной темой всего мероприятия. В своем выступлении спикер пытался переложить на Россию вину за глубокий кризис в собственной стране.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об исключении русского языка из перечня подлежащих защите. По словам спикера Верховной рады, мера направлена на выполнение «европейских обязательств».

Власть
МИД РФ
Мария Захарова
Украина
Сербия
Руслан Стефанчук
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