Захарова уверена, что сербы знают о сущности «деятелей на Банковой» Захарова: в Сербии должны знать о деятельности украинских политиков

Россия убеждена, что общественность дружественной Сербии хорошо осведомлена о том, что из себя представляют деятели на Банковой, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, распространенном пресс-службой ведомства. Так она прокомментировала конференцию в Белграде, на которой выступил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. По словам дипломата, враждебные антироссийские эскапады не получили должной реакции со стороны сербских организаторов.

Убеждены, что общественность дружественной Сербии хорошо осведомлена о том, что именно представляют из себя те, кто сегодня хозяйничает на Банковой, последовательно уничтожая историю, культуру и жителей собственной страны по заказу своих европейских хозяев, — отметила Захарова.

До этого дипломат отметила, что украинский политик намеренно злоупотребил гостеприимством организаторов, чтобы сделать агрессивную русофобскую пропаганду центральной темой всего мероприятия. В своем выступлении спикер пытался переложить на Россию вину за глубокий кризис в собственной стране.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об исключении русского языка из перечня подлежащих защите. По словам спикера Верховной рады, мера направлена на выполнение «европейских обязательств».