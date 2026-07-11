Представители Киева используют любую международную площадку для организации срежиссированных антироссийских акций, заявила представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, распространенном пресс-службой ведомства. Очередным примером такого манипулятивного поведения стала недавняя конференция в Белграде, на которой выступил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

По словам дипломата, украинский политик намеренно злоупотребил гостеприимством организаторов, чтобы сделать агрессивную русофобскую пропаганду центральной темой всего мероприятия. В своем выступлении спикер пытался переложить на Россию вину за глубокий кризис в собственной стране.

Представители киевского режима не упускают малейшей возможности, чтобы превратить любое мероприятие в антироссийский «бенефис». <...> В целом, по обыкновению, ложь украинского гостя была неизобретательной, но многословной — по примитивным лекалам киевского агитпропа — в расчете на покорную всеядность претендентов на членство в ЕС, — высказалась Захарова.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве с сожалением констатировали, что враждебные выпады соратника президента Украины Владимира Зеленского так и не получили должной жесткой реакции со стороны сербских устроителей форума. Однако Захарова выразила уверенность, что сербский народ не поддастся на подобные манипуляции.

Ранее Зеленский подписал указ об исключении русского языка из перечня подлежащих защите. По словам спикера Верховной рады, мера направлена на выполнение «европейских обязательств».