Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 22:40

«Унылое гнилье»: Захарова резко высказалась в адрес украинских властей

Захарова дала уничтожающую характеристику властям Украины

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в соцсетях назвала украинские власти «унылым гнильем», прокомментировав заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги. Он обвинял Российскую Федерацию в якобы развертывании масштабной кампании с использованием более 1,5 тыс. публикаций с кадрами из Сеута для дестабилизации Европы.

Захарова поинтересовалась, разместил ли Киев материалы о миграционном кризисе в Евросоюзе. Кроме того, она указала на обращения США, ФРГ, Италии и Франции друг к другу.

Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и так далее друг к другу — результат взлома системы якобы «кремлевскими хакерами». Какое же унылое гнилье этот киевский режим, — констатировала дипломат.

Ранее американский предприниматель-миллиардер Илон Маск в социальных сетях предрек крах государственного бюджета Испании из-за наплыва нелегальных мигрантов. В четверг, 30 июля, Испания столкнулась с большим потоком мигрантов в североафриканском городе Сеута.

Позже премьер-министра Испании Педро Санчеса освистали участники акции протеста во время его визита в город. В Сеуту из Марокко перебралось более 60 тыс. мигрантов.

Россия
Мария Захарова
Украина
Андрей Сибига
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гипертония «помолодела»: почему у 30-летних скачет давление и что делать
Американский истребитель рухнул на авиабазе в Калифорнии
Анна Асти раскрыла секрет своего похудения
«Унылое гнилье»: Захарова резко высказалась в адрес украинских властей
В Татарстане пылает завод «Нижнекамскнефтехим»
Российские дроны потопили три судна на Черном море
Президенту ФИФА предрекли скорую отставку
Мужчина пострадал при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
Подросток-домушник украл драгоценности и раздал их туристкам на пляже
В Подмосковье произошла смертельная авария с участием грузовика
В российских лесах практически исчез один вид грибов
На Украине мобилизовали автора песни «Ничего страшного, тяу-тяу-тяу»
Антироссийский проект Грэма могут отклонить в Конгрессе США
Подземный электрокабель вызвал взрыв в центре Еревана
Захарова заявила, что в результате атак ВСУ за неделю погиб 61 человек
16-летняя россиянка вышла в дебютный полуфинал WTA в карьере
Правительство России заморозило майнинг в двух регионах страны
Зеленский вывел Федорова и Сырского из состава СНБО
Отдыхающие обнаружили сумку с деньгами на пляже в Европе
РЖД испытали робота-проводника, который встречал пассажиров на посадке
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.