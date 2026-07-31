Официальный представитель МИД России Мария Захарова в соцсетях назвала украинские власти «унылым гнильем», прокомментировав заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги. Он обвинял Российскую Федерацию в якобы развертывании масштабной кампании с использованием более 1,5 тыс. публикаций с кадрами из Сеута для дестабилизации Европы.

Захарова поинтересовалась, разместил ли Киев материалы о миграционном кризисе в Евросоюзе. Кроме того, она указала на обращения США, ФРГ, Италии и Франции друг к другу.

Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и так далее друг к другу — результат взлома системы якобы «кремлевскими хакерами». Какое же унылое гнилье этот киевский режим, — констатировала дипломат.

Ранее американский предприниматель-миллиардер Илон Маск в социальных сетях предрек крах государственного бюджета Испании из-за наплыва нелегальных мигрантов. В четверг, 30 июля, Испания столкнулась с большим потоком мигрантов в североафриканском городе Сеута.

Позже премьер-министра Испании Педро Санчеса освистали участники акции протеста во время его визита в город. В Сеуту из Марокко перебралось более 60 тыс. мигрантов.