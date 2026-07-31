Гипертония «помолодела»: почему у 30-летних скачет давление и что делать

Долгое время гипертония считалась недугом пожилых людей, однако сегодня диагноз «артериальная гипертензия» все чаще звучит в кабинетах врачей при обследовании пациентов до 35 лет. По статистике ВОЗ, за последние десятилетия число гипертоников среди молодежи выросло на 30–40%. Болезнь стремительно молодеет, превращаясь из возрастной проблемы в бич офисных сотрудников. NEWS.ru пообщался с семейным врачом, эндокринологом, врачом превентивной интегративной медицины Анастасией Самойловой, которая объяснила, почему так происходит и как этому противостоять.

Почему гипертония «помолодела»

Современный темп жизни диктует свои правила. Хронический стресс из-за переработок, дедлайнов и информационного шума держит нервную систему в постоянном тонусе. Это провоцирует выброс кортизола — главного гормона стресса. Он заставляет сосуды сужаться, а почки — задерживать натрий и воду. В результате объем циркулирующей крови увеличивается, создавая избыточное давление на стенки артерий. Ситуацию усугубляют гаджеты. Синий свет от экранов блокирует выработку мелатонина, нарушая архитектуру сна. Недосып менее шести часов — это прямой путь к инсулинорезистентности и набору веса, которые являются фундаментом для развития гипертонии.

Удаленная работа и доставка еды привели к тотальной гиподинамии. Сосуды теряют эластичность без аэробных нагрузок, а лишний вес заставляет сердце работать с перегрузкой. Лишние килограммы давят на почки и нарушают жировой обмен, что неминуемо ведет к росту давления даже у тех, кому нет и 30 лет.

Важно понимать биохимию процесса: при хроническом стрессе и переедании развивается микровоспаление сосудистой стенки (эндотелиальная дисфункция). Внутренняя выстилка сосудов перестает вырабатывать достаточно оксида азота — вещества, отвечающего за расслабление артерий. Просвет сосуда сужается, сопротивление кровотоку растет, и сердцу приходится качать кровь с удвоенной силой. Именно поэтому у молодых людей гипертония часто сопровождается тахикардией — пульс зашкаливает, пытаясь компенсировать нехватку кислорода в тканях.

Как справляться с высоким давлением

Хорошая новость заключается в том, что на ранних стадиях ситуацию можно исправить без пожизненной терапии. Если цифры на тонометре превышают 140/90, первым делом нужно поменять образ жизни. Кардиологи настаивают на минимум 30 минутах аэробной нагрузки ежедневно — быстрая ходьба или велосипед заставляют сосуды оставаться эластичными. Обязателен цифровой детокс: отказ от гаджетов за час до сна восстанавливает естественные ритмы выработки гормонов. Из рациона необходимо убрать скрытую соль — соусы, снеки и полуфабрикаты, заменив их продуктами, богатыми калием и магнием. Это шпинат, фасоль, бананы, овсянка, авокадо, семена тыквы, грецкие орехи. Желательно также отказаться от вредных привычек. Курение (включая вейпинг) вызывает спазм сосудов. Алкоголь и энергетики тоже провоцируют скачки давления.

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Безусловно, стоит также поработать со стрессом. Отлично помогают техники релаксации: дыхательные упражнения (например, задержка дыхания на выдохе), медитация, йога. Оказывают эффект и простые вещи: прогулки на свежем воздухе, хобби, планирование нагрузки, чтобы избегать переутомления. Если стресс сильный и затяжной, имеет смысл обратиться к психологу.

А как насчет лекарств

Медикаментозную терапию врач назначает не сразу. Обычно начинают с немедикаментозных методов. Лекарства могут понадобиться, если:

давление стабильно высокое (например, выше 140/90 мм рт. ст. при повторных измерениях);

есть другие факторы риска (ожирение, нарушения липидного обмена, сахарный диабет);

выявлены признаки поражения органов-мишеней (например, изменения на ЭКГ, в анализах или при осмотре глазного дна);

немедикаментозные методы в течение трех — шести месяцев не дали нужного эффекта.

Главная опасность для молодежи

Важно помнить главную опасность: гипертония у молодых людей чаще всего проходит бессимптомно, в отличие от пожилых, разрушая сосудистую стенку изнутри и формируя атеросклеротические бляшки незаметно для пациента. Именно поэтому нужно заниматься контролем артериального давления после 25 лет автоматическим тонометром, проводя измерения минимум раз в неделю на обеих руках — это предупредит развитие болезни и поможем вовремя принять меры.

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